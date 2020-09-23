دليل إرشادي بشأن الآثار المالية لـ«كوفيد 19»

المصدر: أبوظبي - وام

شكّلت جمعية المحاسبين ومدققي الحسابات الإماراتية فريقاً من الخبراء والفنيين لدراسة الأثر الاقتصادي والمالي لجائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» على المنشآت العاملة في الدولة والنتائج المترتبة بهدف إيجاد وضع أنسب وأفضل الممارسات لمعالجة هذه التحديات وتوحيد تفسير المعايير المالية والمحاسبية.

وبدأت الجمعية العمل على المبادرة في إبريل 2020 من خلال تشكيل فريق برئاسة معالي رياض عبد الرحمن المبارك الرئيس الفخري للجمعية والمؤسس والشريك المسؤول لشركة راي للتدقيق والضرائب والاستشارات وبمشاركة خبراء من وزارة الاقتصاد وهيئة الأوراق المالية والسلع ومصرف الإمارات المركزي وشركات المحاسبة والتدقيق الكبرى في الدولة حيث تم العمل على إعداد دليل إرشادي مفصل حول «الآثار المالية والمحاسبية لكوفيد-19» لمعالجة التحديات المالية والمحاسبية المترتبة على كوفيد-19.

وأكد المبارك ضرورة مساهمة مجتمع مهنة المحاسبة والتدقيق في الدولة في تقديم الدعم والخبرات اللازمة لمجتمع الأعمال في دولة الإمارات وأصحاب المصلحة المعنيين للمساعدة في مثل هذه الظروف التي يمر بها العالم.

ويتطرق الدليل الإرشادي إلى عدد من التحديات والموضوعات المالية والمحاسبية للأنشطة والأعمال الرئيسية المتأثرة بـكوفيد-19 وطرق معالجتها بما يتوافق مع المعايير المالية والمحاسبية الدولية المعتمدة في الدولة حيث يحتاج المستثمرون ومجالس الإدارة والإدارات والمقرضون وغيرهم من أصحاب المصلحة إلى معلومات وتقارير مالية عالية الجودة الآن أكثر من أي وقت مضى.

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