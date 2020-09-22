الإمارات خيار مُفضل لمستثمري السندات

المصدر: دبي - سيد صالح

ذكرت شركة «إن إن انفستمنت بارتنرز» الهولندية لإدارة الأصول والاستثمارات أن الإمارات تُعد ضمن الخيارات الرئيسية المُفضّلة لدى المستثمرين في السندات والديون الحكومية. ونشرت الشركة تقريراً أمس عن سوق السندات الحكومية لرصد أبرز الاتجاهات الرئيسية السائدة في هذه السوق خلال الفترة الراهنة.

وأكد التقرير أن السندات الحكومية الصادرة من الإمارات، خاصة السندات الدولارية، تُعد ضمن الأعلى عائداً على مستوى العالم، فضلاً عن كونها تحظى بأكبر قدر من الأمان والضمان، وهو ما يجعل سندات الإمارات تُصنّف دوماً ضمن الدرجة الاستثمارية، وهي أعلى الدرجات المُستَخدَمَة في تصنيف السندات.

وأضاف التقرير أن هذه المميزات تجعل السندات الإماراتية ضمن أكثر السندات جاذبية لدى المستثمرين العالميين والأكثر قدرة على استقطابهم. وأوضح التقرير أن السندات الصادرة من دول آسيوية بصفة عامة تُعد الأعلى جاذبية بين كل السندات على مستوى العالم. وأفاد التقرير أن ثمة أسواقاً أخرى غير آسيوية للسندات الحكومية تشترك مع الإمارات في هذه المميزات، ومنها إكوادور، رومانيا ومصر.

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