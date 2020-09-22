بريطانيا تدعو موسيقيي العالم لمشروع فني في «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: دبي - سيد صالح

وجه جناح بريطانيا في «إكسبو 2020 دبي» الدعوة إلى الموسيقيين وعشاق الموسيقى من كل أنحاء العالم، ومن كل الأعمار، للمشاركة في مشروع موسيقي ضخم سيتولى الجناح تنظيمه ضمن فعاليات المعرض العالمي المُنتَظَر.

وبحسب بيان صحافي صادر أمس عن إدارة الجناح البريطاني، يهدف المشروع الفني إلى إثراء تجربة ملايين الزوار الذين سيتوافدون لمشاهدة الجناح، فضلاً عن منح الفرصة للمشاركين فيه لإبراز مواهبهم الموسيقية وقضاء أوقات مرحة بصحبة عائلاتهم.

وأفاد البيان أن وكالة «أفانغارد» العالمية المتخصصة في التصاميم الراقية هي التي وضعت التصور الفني الخاص بالحدث الموسيقي، بالمشاركة مع الفنانة البريطانية ومصممة المسرح العالمية الشهيرة إز ديفلين، والتي تتعاون مع فنانين عالميين مشهورين في تصميم حفلاتهم، ومن أبرزهم نجمة الغناء الأمريكية بيونسيه، والنجمة الإنجليزية أديل، والفريق الغنائي الأيرلندي «يو 2». كما سيتولى استوديو «بوليفونيا» البريطاني للتسجيلات الصوتية المسؤولية عن الجانب الموسيقي للحدث، حيث سيقوم بالتلحين والتوزيع الموسيقي.

ومن الجدير بالذكر أن إز ديفلين، هي التي صممت أيضاً جناح بريطانيا في «إكسبو 2020 دبي»، فيما تولت «أفانغارد» تنفيذه.

وتعتمد فكرة المشروع على مشاركة الجميع، سواء الموسيقيين والمغنيين الموهوبين، أم الأشخاص العاديين، بأداء صوتي من تخيلهم وإنتاجهم، بما في ذلك الدندنة والتمتمة مع إيقاع موسيقي بسيط، الطنين، ونقر الأصابع ولا يُشتَرَط مكان معين أو وسيلة بعينها لتسجيل هذه المشاركات، فمن الممكن تسجيلها من داخل غرفة بالمنزل، حديقة أو مرآب، أو أي مكان آخر في أي دولة في العالم، كما يُسمَح بالتسجيل عبر مكبرات الصوت أو الهواتف النقالة.

وسيجري تجميع كل المشاركات في عمل موسيقي مدته 7 دقائق، تتولى «بوليفونيا» تلحينه وتوزيعه موسيقياً.

مشهد جماعي

وقالت إز ديفلين: «سيستقبل «إكسبو 2020 دبي» ملايين الزوار من كل بقاع الأرض، وثمة تصور حيال الجناح البريطاني في المعرض كنقطة التقاء وتجميع وينسحب ذلك على الإبداع الصوتي. لذا، نعمل من خلال هذا المشروع الموسيقي مع أصوات من كل أنحاء العالم لإنتاج مشهد صوتي جماعي».

وقالت لورا فولكنر، مفوضة الجناح البريطاني في «إكسبو 2020 دبي»: «يُعَدُ إبداع الموسيقى ومشاركتها مع الآخرين، سواء من خلال الغناء، الإيقاع أو باستخدام أي آلة موسيقية، وسيلة مؤثرة للتواصل بين البشر وتعزيز تجربتنا الإنسانية العالمية، وهو شيء بات من الأهمية الشديدة بمكان في ظل الظروف الراهنة. ونتطلع إلى «إكسبو 2020 دبي» من خلال هذا المشروع في إعادة اتصالنا بالمجتمع العالمي».

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