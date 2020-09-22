«طيران الإمارات» و«الاتحاد» ضمن أكثر 5 شركات ولاء للمستهلكين

المصدر: دبي - البيان

كشفت قائمة ولاء المستهلكين لعام 2020 أن طيران الإمارات استطاعت تحقيق لقب أكثر شركة تنال ولاء المستهلكين في الدولة، مع الأخذ بعين الاعتبار إعادة الشراء من منتجات الشركة.

حيث أحرزت 88.6 درجة، حسب مؤشر «براند إندكس» الذي يقيس انطباعات المستهلكين يومياً بناء على عدة معايير. كما حافظت الاتحاد للطيران على موقعها في المركز الخامس على قائمة الـ 10 الأوائل كما في العام السابق. وبالرغم من طول فترة عدم قدرة الأفراد على السفر على متن خطوط الطيران، إلا أن ولاءهم لها قد بقي قوياً لكلتيهما.

ومن ضمن قائمة الـ 10 الأوائل من ناحية ولاء المستهلكين لها، استطاعت لورباك تسجيل دخولها إلى القائمة بقفزة نوعية من المركز الخامس عشر في العام السابق لتحتل المركز العاشر هذا العام، إضافة إلى ديتول التي حلّت في المركز السادس هذا العام صعوداً من المركز العاشر في العام السابق. ومع انتشار الوباء العالمي، دخلت شركات المأكولات مثل المراعي ومكافيتز إلى قائمة الولاء.

وتواصل أجهزة الموبايل آيفون وسامسونج جالاكسي، احتلال مراكز عليا في ولاء مستهلكيها لها رغم اعتبارها «رفاهية» في وسط الأوضاع الاقتصادية الحالية.

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