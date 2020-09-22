530 مليون درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 530 مليون درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 237 مبايعة بقيمة 363.26 مليون درهم منها 30 مبايعة للأراضي بقيمة 90.85 مليون درهم و207 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 272.42 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 18 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم في منطقة ند الحمر.

وتصدرت منطقة ند الشبا الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 8 مبايعات بقيمة 20 مليون درهم وتلتها منطقة اليفرة 2 بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 3 ملايين درهم وثالثة في ند الحمر بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 12 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم في منطقة ند الشبا الأولى وأخيرا مبايعة بقيمة 3 ملايين درهم في منطقة برج خليفة.

وتصدرت منطقة الحبية الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 99 مبايعة بقيمة 142 مليون درهم وتلتها منطقة الثنية الخامسة بتسجيلها 17 مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 26 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 105.69 مليون درهم منها 29 رهن أراض بقيمة 65.33 مليون درهم و 44 رهن فلل وشقق بقيمة 40.36 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة وادي الصفا 6 بقيمة 10 ملايين درهم وأخرى في منطقة وادي الصفا 3 بقيمة 8 ملايين درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 16 هبة بقيمة 61.73 مليون درهم كان أهمها بمنطقة المرقبات بقيمة 30 مليون درهم وأخرى في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 10 ملايين درهم .

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