غرفة الشارقة تستعرض فرص الشراكات الاقتصادية مع سريلانكا

المصدر: الشارقة- البيان

بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع سفارة جمهورية سريلانكا في الدولة، آفاق التعاون المشترك وزيادة التبادل التجاري، وفرص الشراكات الاقتصادية مع مجتمعي الأعمال في الشارقة وسريلانكا في عدد من القطاعات الحيوية، إلى جانب تعزيز اللقاءات بين الوفود التجارية، التي من شأنها تسريع أداء قطاعات الأعمال في مختلف الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية.

جاء ذلك خلال استقبال عبد الله العويس رئيس مجلس إدارة وفد دبلوماسي من سفارة سريلانكا ضم مالراج دي سيلفا سفير سريلانكا لدى الدولة، وناليندا ويجيراثنا قنصل عام سريلانكا في دبي والمناطق الشمالية، وكان في استقبال الوفد محمد العوضي مدير عام الغرفة، وفاطمة المقرب مديرة إدارة العلاقات الدولية، ولالو صاموئيل رئيس مجموعة اللجنة التمثيلية لقطاع الصناعة التابعة للغرفة.

ودعا الجانبان رجال الأعمال للإسهام في تنمية العلاقات بين البلدين الصديقين، كما ناقشوا مجالات التعاون في قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة والتعليم والثقافة، والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين، فضلاً عن استعراض آفاق التعاون والشراكات الثنائية في قطاعات اقتصادية متنوعة، وكيفية إتاحة الفرصة لرجال الأعمال للالتقاء من خلال تنظيم فعاليات مشتركة، كما استعرض الطرفان أهم المقومات الاقتصادية التنافسية، التي تمتلكها كل من إمارة الشارقة وسريلانكا، وكذلك ضرورة التعاون في قطاع المعارض والمؤتمرات وتنظيم الفعاليات التجارية، إلى جانب التعريف بأهم الفعاليات والمعارض، التي ينظمها ويستضيفها مركز إكسبو الشارقة.

آفاق أرحب

وأعرب عبد الله العويس عن أمله بأن تكون هذه الزيارة نقطة انطلاقة جديدة نحو آفاق أرحب من العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي بين الشارقة وسريلانكا، خصوصاً بعد التداعيات الاقتصادية، التي شهدها العالم جراء انتشار فيروس «كوفيد 19»، مشيراً إلى أن قيمة الواردات غير النفطية من سريلانكا إلى الإمارات 791,5 مليون دولار، فيما بلغت قيمة الصادرات من الإمارات إلى سريلانكا 124 مليون دولار في 2019، وتضم غرفة الشارقة نحو 83 شركة سريلانكية مسجلة لديها.

مقومات استثمارية

وأكد مالراج دي سيلفا أن الإمارات وسريلانكا لهما تاريخ طويل من التعاون في المجال الاقتصادي والتبادل التجاري، حيث تعد الإمارات من ضمن أهم 10 دول في حجم التجارة مع سريلانكا في مختلف القطاعات الاقتصادية مثل العقارات والبنية التحتية والقطاع الغذائي والسياحي، مؤكداً أهمية تعزيز آفاق التعاون الاستثماري وتشجيع العمل المشترك، وداعياً الغرفة إلى الاطلاع عن كثب على مجالات الاستثمار في سريلانكا وخصوصاً في المجال الزراعي والطباعة والنشر والتعليم والسياحة العلاجية، التي حققت بها قفزات متقدمة، وتمتلك فيها مقومات استثمارية متطورة.

وجال الوفد الزائر أروقة المعرض الدائم للمنتجات الصناعية المحلية الواقع ضمن مقر الغرفة، حيث اطلعوا على المنتجات التي تعرضها أكثر من 180 منشأة تعمل في الشارقة في نحو 191 منصة عرض، حيث أشادوا بالمنتجات الصناعية المحلية.

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