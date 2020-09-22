160 مليون درهم صادرات تشيلي من الفواكه المجففة والجوز إلى الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أعلنت تشيلي تكثيف جهودها لتصبح المُصدّر المفضل للإمارات على مستوى الفواكه المجففة عموماً والجوز على وجه الخصوص. وفي السنوات الأخيرة.

واكتسبت تشيلي شهرةً أوسع في تصدير الجوز، لتكون المصدّر الرئيسي له في نصف الكرة الجنوبي، كما باتت اليوم ثاني أكبر مصدر للجوز في العالم بعد أستراليا، بواقع أكثر من 111 مليون طن عام 2019.

وارتفعت واردات الإمارات من الفواكه المجففة من تشيلي، من 25 مليون دولار (91 مليون درهم) عام 2018 إلى 43.8 مليون دولار (ما يزيد على 160 مليون درهم) عام 2019، أي بزيادة نسبتها 75%.

وتعزى هذه الزيادة بشكلٍ رئيسي إلى الجوز الذي شكل نحو 76% من هذه الواردات.

ووفقاً للتقديرات المستندة إلى المساحات المزروعة ومعدلات الإنتاج، من المتوقع أن يرتفع إنتاج تشيلي من الفواكه المجففة والجوز إلى 163 مليون طن عام 2021، على أن يصل إلى 200 مليون طن عام 2024. هذا وتصدر تشيلي نحو 95% من الإنتاج إلى 75 دولة في العالم، تشكل سوق الشرق الأوسط 54% من إجمالي الصادرات، وذلك حسب أرقام عام 2019.

وقال كارلوس سالاس المفوض التجاري لجمهورية تشيلي في دبي: تعد الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي على نطاق أوسع، من الأسواق الرئيسية المهمة لمصدري الجوز في تشيلي. والتنوع العرقي والثقافي الموجود في هذه المنطقة، جنباً إلى جنب مع ارتفاع الطلب على الأغذية الصحية والمستدامة ذات الفائدة الغذائية الكبيرة بعد جائحة كوفيد-19، يؤكد مجدداً أهمية تصدير الجوز التشيلي الأفضل في العالم إلى هذه المنطقة.

وحسب مجلة "نيو إنجلاند" الطبية، يرتبط تناول المكسرات بشكلٍ منتظم بارتفاع متوسط عمر الإنسان، علاوة على كونها من العناصر الغذائية التي تساعد على انخفاض معدل الوفيات الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية.

كما سلط التقرير الصادر أخيراً عن منظمة الصحة العالمية الضوء على أهمية التغذية الجيدة لصحة الإنسان، ودورها الكبير تقوية جهاز المناعة للجسم، لاسيما في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما أكد ضرورة تناول الأطعمة ذات القيمة الغذائية العالية مثل المكسرات، بسبب احتوائها على الدهون غير المشبعة المفيدة للصحة.

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