نصف تريليون درهم التبادل التجاري بين دبي والسعودية خلال 10 سنوات

المصدر: البيان الإلكتروني

قال أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، إن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين دبي والمملكة العربية السعودية الشقيقة سجل نصف تريليون درهم خلال السنوات العشر الماضية (2010-2019)، حيث تُعد المملكة الشريك التجاري الأول عربياً والخامس عالمياً لدبي.

وشدد سعادة المدير العام لجمارك دبي، على أن هذه المكانة التجارية والاقتصادية التي تحتلها السعودية اليوم مع الإمارات تؤكد قوة ومتانة العلاقات بين الدولتين الشقيقتين، والتي شهدت تطوراً ملموساً ونقلة نوعية كبيرة في مختلف المجالات خلال الأعوام الماضية، وظهرت نتائجها على طبيعة التبادل التجاري والتكامل الاقتصادي بين الدولتين.

وأفاد بمناسبة احتفاء الإمارات باليوم الوطني السعودي الـ 90 والذي ينطلق تحت شعار "معاً أبداً" إن إجمالي قيمة تجارة دبي الخارجية مع السعودية بلغت 24 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2020 منها واردات بقيمة 4 مليار درهم وصادرات بقيمة 2.8 مليار درهم وإعادة تصدير بقيمة 17.3 مليار درهم.

وقال: "ننتهز هذه الفرصة لنتقدم بالتهنئة والتبريكات إلى المملكة العربية السعودية قيادة وشعباً بهذه المناسبة الغالية متمنياً دوام التقدم والازدهار والرخاء للمملكة في ظل قيادتها الحكيمة، وأضاف ونحن نحتفي بهذه المناسبة الوطنية نستذكر مسيرة المملكة وعلاقاتها العربية ودورها العربي والإسلامي والدولي وما يربطها بدولة الإمارات على مستوى القيادة والشعب من علاقات أخوية راسخة".

وأكد المدير العام لجمارك دبي، أن اتفاق الاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد بين الإمارات والمملكة، سيسهم في تعزيز التعاون الجمركي، وتسهيل التجارة البينية، وتسريع التبادل التجاري، مشيراً إلى أن الاتفاق يحقق امتيازات عديدة للبلدين، أبرزها زيادة حجم التبادل التجاري وخفض تكاليف التصدير والاستيراد ،وتقليص زمن التفتيش على الواردات الجمركية، إضافة إلى تسريع عملية تخليص البضائع المستوردة.

ولفت إلى أن المملكة العربية السعودية من المشاركين الأساسيين في المؤتمر العالمي الخامس للمشغل الاقتصادي المعتمد الذي تنظمه جمارك دبي بالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية والهيئة الاتحادية للجمارك والمزمع عقده في فبراير 2021.

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