المصدر: تولوز-البيان

كشفت شركة إيرباص عن 3 نماذج لأول طائرة تجارية خالية من الانبعاثات في العالم، والتي يمكن أن تبدأ أولى رحلاتها بحلول عام 2035.

حيث يتخذ كل نموذج أسلوباً مختلفاً لرحلة خالية من الانبعاثات، وذلك من خلال استكشاف حلول تكنولوجية مختلفة وأنظمة ديناميكية هوائية تدعم طموح الشركة في ريادة القطاع ولإزالة البصمة الكربونية الناجمة عن صناعة الطيران بشكل كامل. وتعتمد جميع النماذج على الهيدروجين كمصدر أساسي للطاقة، حيث يُعد مصدراً واعداً لتوفير الوقود النظيف.

ويجب على المطارات أن تمتلك بنية تحتية متطورة تساعد على نقل الهيدروجين وإعادة التزود بالوقود لتلبية احتياجات العمليات اليومية.

وتشمل النماذج الثلاثة تحت شعار «ZEROe» أولى الطائرات التجارية الخالية من الانبعاثات تصميم محركات توربوفان (120-200 راكب) مع مدى طيران يصل لأكثر من 2000 ميل بحري، والنموذج الثاني يعتمد على تصميم محركات توربوبروب (حتى 100 راكب) قادر على الطيران لأكثر من ألف ميل بحري، والثالث تصميم هيكل الجناح المختلط (حتى 200 راكب).

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