العبار: عام لضبط وضع «إعمار» المالي

المصدر: (دبي - سيد صالح)

أكد محمد العبار، رئيس مجلس إدارة «إعمار العقارية»، أن الشركة تحتاج إلى سنة لضبط أوضاعها المالية كي تتجاوز المرحلة الراهنة.

وأوضح أن الوضع المالي للشركة جيد، وستمر المرحلة الحالية بفضل الإدارة الجيدة، مضيفاً: «خفضنا مصروفاتنا ونتوقع أن يتعافى قطاع الفندقة خلال عام».

وأكد العبار إيجابية أداء سوق العقارات في مصر، مشيراً إلى أنه الأفضل أداءً بين الأسواق العربية رغم الأزمة العالمية الراهنة الناجمة عن تفشي جائحة «كوفيد 19».

وأعرب عن تطلع «إعمار العقارية» إلى المزيد من الفرص الاستثمارية في مصر، وبصفة خاصة في بعض المناطق مثل «السادس من أكتوبر» و«العاصمة الإدارية الجديدة».

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