2.9 % نمو اقتصاد الإمارات 2021

المصدر: (دبي- سيد صالح)

توقعت وكالة «بلومبيرغ»، أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للإمارات خلال العام المقبل، 2.9 %، وذلك وفقاً لنتائج أحدث استبيان أجرته الوكالة، بشأن النمو الاقتصادي للإمارات في 2021.

ويُعدُ النمو المتوقع أعلى بنسبة 0.3 %، بالمقارنة مع نتائج آخر استبيان أجرته الوكالة.

وتوقعت نتائج استبيان الشهر الجاري أيضاً، أن يبلغ مؤشر أسعار المستهلك، وهو مقدار التغير الشهري للأسعار لسلة محددة من البضائع الاستهلاكية، والتي تشمل الغذاء والملبس والنقل، في الإمارات خلال العام المقبل، 0.5 % فقط، بالمقارنة مع 1.6 %، وفقاً لنتائج آخر استبيان. ويُعد مؤشر أسعار المستهلك، بمثابة المؤشر الرئيس للتضخم.وأجري الاستبيان خلال الفترة من 11 إلى 16 سبتمبر الجاري، وشارك فيه 8 من الخبراء.

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