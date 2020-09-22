خليفة الزفين: خيارات جذابة للمستثمرين بـ «دبي الجنوب»

المصدر: دبي- سيد صالح

أكد خليفة سهيل الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، أن مدينة دبي الجنوب، تُعيد تعريف الطموح، وتسهم في صياغة المستقبل.

جاء ذلك في مقابلة لخليفة الزفين، مع المكتب الإعلامي لحكومة دبي، تطرق فيها لمميزات المدينة، وعناصرها الجاذبة للمستثمرين.

وقال الزفين: «دبي الجنوب، هي مدينة ذات خطة متكاملة، وتبلغ مساحتها 145 كيلومتراً مربعاً، وتحظى بموقع استراتيجي بين دبي وأبوظبي. وقُرب المدينة من ميناء جبل علي ومطار آل مكتوم الدولي، فضلاً عن بيئتها الحضرية العصرية، يجعل منها منطقة متميزة، وخياراً مريحاً لسكان كلٍ من الإمارتَين. وتوفر دبي الجنوب خيارات جذابة للمستثمرين، حيث تتيح لهم مجالاً متكاملاً من الاستثمارات، مكاتب تقع ضمن مناطق حرة، عقارات، مخازن ومستودعات، ومنشآت للطيران، وغيرها».

واستعرض الزفين، المميزات الفريدة التي تتمتع بها دبي الجنوب، مشيراً إلى أن مركز «محمد بن راشد للطيران»، يعد واحداً من أهم العناصر المتفردة في دبي الجنوب. وتبلغ مساحة المركز 7 كيلومترات مربعة، وهو يستهدف تسريع وتيرة التقدم في قطاع الطيران، بالإضافة إلى المساعدة في نمو شركات الطيران الخاصة. كما يتضمن المركز، شركات كبرى متخصصة في الحلول المتعلقة بصيانة الطائرات، علاوة على «أكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين»، كما أنه المقر الذي يستضيف «معرض دبي للطيران».

وأضاف قائلاً: «هناك حضور في دبي الجنوب لشركات عالمية وإقليمية كبرى، تُعَد بمثابة قوى محركة للسوق، فضلاً عن شركات جديدة وناشئة أيضاً، وذلك نتيجة إنشاء منطقة مخصصة للتجارة الإلكترونية».

وتطرق الزفين إلى المشروعات العقارية في دبي الجنوب، فقال: «لا يمكننا الحديث عن دبي الجنوب، بطبيعة الحال، من دون التأكيد على الميزة الأساسية التي توافرها المدينة لسوق العقارات، من خلال مشروعات عقارية كبرى، تتضمن المجمع التجاري، الذي يضم مكاتب تجارية، تمتد على مساحة إجمالية تبلغ 2 مليون قدم مربعة، ومشروعات ذات مساحات شاسعة متعددة الاستخدامات، ومشروعات سكنية تتضمن 1400 شقة وفيلا، فضلاً عن مساكن للعمال.

المنطقة اللوجستية

ثمة مكون آخر من أهم مكونات دبي الجنوب، وهو «المنطقة اللوجستية»، التي تمتد على مساحة 18 كيلومتراً مربعاً، ومصممة كمنشأة مزودة ببنية تحتية متعددة الاستخدامات، وتوفر سلاسل إمداد وتوريد ذات قيمة مُضَافَة للشركات المحلية، الإقليمية والعالمية.

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