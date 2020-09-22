«هورايزن» تسجل ألف ساعة طيران عبر «Bell 505»

المصدر: العين - البيان

أعلنت شركة «بيل تكسترون إنكوربوريشن»، أن أكاديمية هورايزن الدولية للطيران، ومقرّها مدينة العين، سجّلت أكثر من 1000 ساعة طيران على متن طائرات أسطولها من مروحيات Bell 505 الخفيفة والتي يتم استخدامها بشكل أساسي لتدريب الطيّارين العسكريين.

وكانت «هورايزن»، التابعة لمجموعة «إيدج» الإماراتية المتخصّصة بالتقنيات الدفاعية، قد تسلّمت طائرتها الأولى في شهر يناير الماضي وأكملت تسجيل طائراتها الـ12 في منتصف أبريل. ومنذ ذلك الوقت، يتم تشغيل جميع مروحيات Bell 505، وهي تُستخدَم حالياً في تدريب طلّاب الأكاديمية.

وتقدّم «هورايزن» تدريبات احترافية على الطيران، ومن بين طلّابها الشيخ زايد بن حمد بن حمدان بن محمد آل نهيان الذي يُعتبَر أول طالب يحلّق بطائرة Bell 505 المروحية وذلك كجزء من تدريبه للحصول على رخصة طيّار تجاري (CPL).

وقال سمير رحمان، المدير العام لشركة Bell في أفريقيا والشرق الأوسط: إن تخطّي عتبة 1000 ساعة طيران بعد أقل من 3 شهور على إتمامها تسجيل طائرتها الأخيرة يشير إلى قدرة (هورايزن) وطائرات Bell 505 على التوافق بسرعة مع متطلّبات المهمّة المناطة بها. ويشرّفنا بالفعل العمل مع فريق (هورايزن) لإعادة تعريف قطاع التدريب على الطيران.

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