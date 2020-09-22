67 ملياراً تجارة الذهب والألماس «جواً» في 4 أشهر

المصدر: دبي - البيان

كشفت جمارك دبي، أن قيمة تجارة الذهب والألماس عبر الشحن الجوي، سجلت 67.1 مليار درهم، بحجم 601.4 طن، وذلك خلال الفترة من بداية مارس وحتى نهاية يونيو 2020، والتي شهدت إجراءات احترازية عالمية مشددة، للحد من تفشي فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19»، وهو ما يؤشر على أهمية دبي كمركز عالمي رائد لتجارة الذهب والمجوهرات.

وأفادت جمارك دبي، في أحدث الإحصاءات المتعلقة بإدارة المراكز الجمركية الجوية، للفترة من أول مارس حتى نهاية يونيو، بأن تجارة دبي للذهب والألماس، وزعت على نحو 35.6 مليار درهم استيراد، بكمية 428.8 طناً، و38.5 مليون درهم تحويل داخل المنطقة الحرة، بكمية 877 كيلو غراماً، و471.7 مليون درهم، بكمية 2.1 طن لإعادة التصدير «ترانزيت»، و29.4 مليار درهم، بكمية 161.2 طناً للتصدير، و1.4 مليار درهم، بكمية 8.3 أطنان دخول منطقة حرة.

وسجل إجمالي عدد المعاملات لهذه العمليات التجارية، نحو 31590 معاملة، منها 17169 للاستيراد، و12293 للتصدير، و89 معاملة لإعادة التصدير.

وعن تصنيف قيمة البضائع من الذهب والألماس، فقد بلغت قيمة الذهب والمجوهرات 5.6 مليارات درهم، والألماس الخام 5.7 مليارات درهم، والألماس المصقول 3.6 مليارات درهم، وبودرة الألماس 503.3 آلاف درهم، وبودرة الذهب 31.3 مليون درهم، وسبائك ذهبية 51.7 مليار درهم، وعملات ذهبية 16 مليون درهم، وميداليات ذهبية 240.2 مليون درهم.

وقال أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي: تعمل جمارك دبي، وفي إطار رؤية دبي لترسيخ موقع الإمارة كمدينة للذهب والألماس، ومحور استراتيجي في تجارة السلع الثمينة، حيث توفر جمارك دبي، خدمات وإجراءات ميسرة لمجموعة الذهب والمجوهرات في دبي، مشيراً إلى أن جمارك دبي، غيرت الصورة العالمية للسلطة الجمركية، حيث تعمل جمارك دبي، جنباً إلى جنب، مع التجار، لدعم أعمالهم وتعزيزها، وزيادة العائد عليها.

وأضاف: «تشهد اجتماعاتنا الدورية للمجلس الاستشاري لجمارك دبي، بحث الرؤى، ومناقشة المستجدات في القطاعات التجارية الحيوية، مثل الأمن الغذائي والصحي، وتجارة الذهب والمجوهرات، وكذلك التسهيل على المسافرين، وشهدت الاجتماعات خلال جائحة»كورونا«وما تبعها من إجراءات احترازية، العديد من المبادرات، التي هدفت إلى تعزيز تجارة دبي الخارجية، واستدامة نمو القطاع».

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