اختراع إماراتي لمساعدة ضعاف البصر يفوز بجائزة جيمس دايسون

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

فازت طالبتان في الجامعة الأمريكية بالشارقة وهما مريم مصطفى وندى الداش، بجائزة جيمس دايسون في الإمارات هذا العام عن اختراع خاتم «تاتش» Touch الذكي، الذي يمكن أن يساعد الأشخاص، الذين يعانون من ضعف البصر على التعرف على الألوان. ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، هناك أكثر من 2.2 مليار شخص حول العالم ممن يعانون من ضعف البصر أو العمى بدرجات مختلفة.

وكَرّمت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة الدولة لشؤون الشباب الفائزين في جائزة جيمس دايسون، عبر فيديو بث خلال حفل تسليم الجوائز، الذي أقيم في مركز الشباب في دبي، حيث أشادت بالفائزين وإنجازاتهم المميزة، وأضافت:

«يسرني أن أرى هذه المجموعة القوية من المنافسين. الشباب هم فخر أمتنا ومصدر طاقتها وقوتها. ولأن الإمارات تعمل على تعزيز مكانتها مركزاً للابتكار والأفكار الإبداعية، لا بد أن ندرك أننا لن نستطيع تحقيق ذلك دون إصرار واجتهاد الشباب في مجالات الهندسة والعلوم والتكنولوجيا. وتعد الإمارات أول دولة عربية يتم اختيارها للمشاركة في جائزة جيمس دايسون، من ضمن 27 دولة حول العالم.

وهذه ليست مصادفة، فالإمارات دولة تزخر بالإنجازات الأولى والرائدة في مختلف القطاعات، لذلك نحرص دائماً على دعم وتهيئة شعبنا وخصوصاً شبابنا للسعي لتحقيق التميز واستكشاف المجالات الجديدة. ونعتبر الاحتفال بإنجازات الشباب طريقتنا في التعبير عن شكرنا لاختيارهم بأن يرتقوا في المجال ويشاركوا ببناء عالم أفضل».

ويمكن من خلال «تاتش» التحكم ببعض المهام اليومية الأساسية ومنها القدرة على اختيار ألوان الملابس من الخزانة، والتعرف على المواد المختلفة مثل الخضراوات المتنوعة بمتجر البقالة. ويعد الخاتم أداة سهلة الاستخدام تُمكّن من يعانون من ضعف البصر من رؤية الألوان والنصوص الصغيرة.

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