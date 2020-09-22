543 مليون درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: (دبي- البيان)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، 543 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 249 مبايعة، بقيمة 402.66 مليون درهم، منها 29 مبايعة للأراضي، بقيمة 119.22 مليون درهم، و220 مبايعة للشقق والفلل، بقيمة 283.44 مليون درهم.

وتصدرت الحبية الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 111 مبايعة، بقيمة 162 مليونا.

وسجلت الرهونات 121.99 مليون درهم، منها 34 رهن أراضٍ بقيمة 89.26 مليون درهم، و27 رهن فلل وشقق، بقيمة 32.73 مليونا أهمها بمنطقة وادي الصفا 3، بقيمة 25 مليون درهم، ورهن في منطقة ند الشبا الثالثة، بقيمة 15 مليون درهم. وأما الهبات، فشهدت تسجيل 10 هبات بقيمة 18.63 مليون درهم أهمها بمنطقة الثنية الأولى بقيمة 12 مليون درهم، وأخرى في مرسى دبي بـ6 ملايين.

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