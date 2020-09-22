«أرامكس» تبرم شراكة مع «ترانسبورتر» لإدارة خدمات الشحن البحري

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة أرامكس، وشركة «ترانسبورتر»، منصة الشحن الرقمية أمس إبرام اتفاقية تقديم خدمات توفر أرامكس بموجبها أفضل العروض والاتفاقيات من حيث التكلفة وأوقات الترانزيت لضمان تحقيق أكبر قدر من الكفاءة اللوجستية لخدمات الشحن البحري.

وتأتي الشراكة تماشياً مع خطط أرامكس للاستفادة من التوسع المتنامي في قطاع الخدمات اللوجستية في أبوظبي التي تعتبر سوق نمو رئيسياً لأرامكس ومجال تركيز استراتيجي لخدمات الشحن والخدمات المقدّمة للشركات. وكانت شركة الاتحاد الدولية للاستثمار، المجموعة الصناعية الخاصة في أبوظبي، وقّعت في وقت سابق اتفاقية مع شركة «ترانسبورتر»، بحيث أصبحت الأخيرة بموجبها مزوداً للخدمات تندرج تحت مسؤوليته تلبية جميع متطلبات النقل البحري والبري الخاصة بشركة «الاتحاد» والشركات التابعة لها في دول التعاون.

وقال عامر قاقيش، الرئيس التنفيذي لشركة «الاتحاد الدولية للاستثمار»: إبرام الاتفاقية مع «ترانسبورتر»، التي ستوفر لنا حلول شحن رقمية مستقبلية من شأنها أن تساهم في تعزيز كفاءتنا اللوجستية وتحسين التكلفة الإجمالية لسلسلة التوريد لدينا. وسنتمكّن من خلال شراكة أرامكس وترانسبورتر من تسريع أداء معاملاتنا وعملياتنا مع تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية على مستوى الأعمال.

وقال بشار عبيد الرئيس التنفيذي لشركة أرامكس: سنساهم معاً في ازدهار ونمو قطاع الخدمات اللوجستية في أبوظبي، وهو أحد المجالات الرئيسية التي تحظى باهتمام الحكومة.

وقال علاء الهواري المدير العام لشركة «ترانسبورتر»: نتطلع إلى مزيد من التوسع بدول مجلس التعاون خلال 2021. ويأتي على رأس أولوياتنا إيجاد حلول مبتكرة لمعالجة التحديات التي تواجهها خدمات الشحن منذ عقود.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز