«تاليس» تتعاون مع قمة الصناعة لتوظيف إنترنت الأشياء بصناعة الفضاء

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت القمة العالمية للصناعة والتصنيع، توقيع شراكة جديدة مع تاليس، العاملة في مجال الطيران والفضاء، لتصبح تاليس بموجبها شريكاً صناعياً للقمة.

وستساهم الشراكة الجديدة بين القمة العالمية للصناعة والتصنيع و«تاليس» في استكشاف فرص توظيف أحدث تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة وانترنت الأشياء في صناعة الفضاء، وذلك بهدف إطلاق مشروع ريادي فضائي يوظف تكنولوجيا إنترنت الأشياء في صناعة الفضاء، والذي يمكن أن يتم تطبيقه بعد ذلك على المستوى العالمي.

وأشار تقرير اتحاد صناعات الأقمار الصناعية الصادر في العام 2018 إلى أن صناعة الأقمار الصناعية تشهد نموًا كبيرا، وقدّر التقرير حجم صناعة الفضاء العالمي في العام 2017 بحوالي 348 مليار دولار. وتتوقع شركة «مورجان ستانلي» أن تزيد قيمة القطاع بأكثر من الضعف بحلول العام 2040 حيث يقدر أن يصل حجمه إلى أكثر من 1.1 تريليون دولار.

وقال باتريس كين، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لتاليس: «يساهم قطاع الفضاء في صياغة نمط حياتنا وطرق تواصلنا وتنقلنا بأمن وسلام بفضل توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة. وسنتمكن من خلال استثمار قدراتنا على فهم مختلف بيئات الأعمال مثل الفضاء وانترنت الأشياء، وخبرتنا في التعامل معها، من تحقيق النمو والتطور في هذا المجال الجديد كليًا.

وستساهم شراكتنا مع القمة العالمية للصناعة والتصنيع في دعم تحقيق هذه الأهداف واستدامتها». وتتمتع تاليس بعقود من الخبرة في تصميم وتشغيل وتوفير الأنظمة المعتمدة على الأقمار الصناعية والتي تعمل على تحسين الاتصال وتساهم في تعزيز استخدام الموارد على الأرض.

وقال بدر العلماء، رئيس اللجنة التنظيمية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع: نرحب بانضمام مجموعة تاليس لقائمة شركاء القمة العالمية للصناعة والتصنيع، مما يؤكد رغبة شركات القطاع الخاص للانضمام إلى التحالف العالمي والمساهمة في تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة ودعم أهداف التنمية المستدامة.

ويأتي ذلك استجابةً للدعوة التي أطلقها «إعلان أبوظبي» خلال المؤتمر العام الثامن عشر لمنظمة اليونيدو في أبوظبي. وتهدف القمة العالمية للصناعة والتصنيع إلى جمع قادة القطاعات الصناعية المختلفة لبحث مستقبل القطاع الصناعي، وكلنا ثقة بأن «تاليس» قادرة على المساهمة وبقوة في هذا الحوار العالمي الهام«.

وعقدت الدورة الثالثة الافتراضية من القمة العالمية للصناعة والتصنيع يومي 4 و5 سبتمبر تحت عنوان»العولمة المحلية: نحو سلاسل قيمة عالمية أكثر استدامة وشمولية).

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