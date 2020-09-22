إطلاق «توي إيت» لمستلزمات الأطفال

المصدر: (دبي- البيان)

تم أمس إطلاق منصة «توي إيت» TOYIT الإلكترونية الجديدة للإعلانات المبوبة المتخصصة في مستلزمات الأطفال المستعملة من ألعاب وكتب وملابس واكسسوارات. وهي منصة تُمكّن العائلات من بيع أو مبادلة أو الاستغناء للغير عن الأغراض المستعملة استعمالاً طفيفاً أو الهدايا غير المرغوب بها أوالتبرع بها للجمعيات الخيرية بسهولة وبشكل آمن.

والموقع المتخصص هو الأول من نوعه الذي يتم تأسيسه في الإمارات ومقره فيin5.ويتوقع أن تُنفق العائلات في الإمارات حوالي 1.1 مليار دولار على شراء ألعاب ولُعب الفيديو للأطفال هذا العام، ما يمثل نحو ثُلث قيمة سوق الشرق الأوسط عموماً والتي تُقدر بأقل من 4 مليارات دولار بقليل. وبحلول 2023، يتوقع أن تُنفق العائلات مليار دولار على ملابس أطفالها، بحسب غرفة التجارة في دبي.

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