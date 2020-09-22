بدء أعمال المرحلة الثالثة بمشروع ريفيرا

المصدر: (دبي- البيان)

بدأت عزيزي للتطوير العقاري أعمال البناء لمشروع توسعة المرحلة الثالثة من ريفيرا، المجمع المستوحى من النمط الفرنسي للحياة المتوسطية بمدينة محمد بن راشد، التي تعد الوجهة السكنية الأعلى إقبالاً في دبي، بناءً على معاملات البيع وطلبات الانتقال والأسعار. وستبلغ كلفة البناء للمرحلة الثالثة من هذا المشروع مليار درهم، وبقيمة إجمالية تصل إلى ملياري درهم.

وتوفر المرحلة الثالثة من ريفيرا 3671 وحدة. وقال مرويس عزيزي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة عزيزي للتطوير العقاري: كانت استجابة المستثمرين مع المرحلتين الأولى والثانية كبيرة، وهو ما لمسناه أيضًا تجاه المباني الأولى في المرحلة الثالثة.

حيث فاق تفاعلهم توقعاتنا. وتتقدم أعمال البناء في المشروع بوتيرة متسارعة، حيث اكتملت المرحلة الأولى الآن بنسبة تزيد على 60%، ووصلت المرحلة الثانية إلى أكثر من 37%، والبدء بأعمال البناء للمرحلة الثالثة لتبلغ أكثر من 22%.

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