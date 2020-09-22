«شراع» يطلق مبادرة لدعم شركات التكنولوجيا الصحية والغذائية الناشئة

المصدر: الشارقة – البيان

أطلق مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، مبادرة «UCAN»، بهدف دعم الشركات الناشئة المتخصصة بالتكنولوجيا الصحية والغذائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لإيجاد حلول فاعلة في مواجهة التحديات العالمية التي فرضها انتشار فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19)، حيث تتضمن المبادرة، تقديم 250 ألف دولار للشركات المستهدفة، على شكل منح.

وتشمل المبادرة رواد ورائدات أعمال طوروا ابتكارات مجتمعية، ضمن فئتي التكنولوجيا الصحية والتكنولوجيا الغذائية، حيث تقتضي معايير الحصول على المنح، امتلاك الشركات الناشئة منتجاً مطوراً من قبلها، وأن يكون قابلاً للاستخدام الحالي والتطوير المستقبلي، إضافة إلى إثبات ما يشير إلى قدرة الشركة على النمو والتوسع في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبعد اختيار الشركات المتأهلة للمرحلة النهائية في الفئتين من بين الشركات الراغبة في المشاركة بالمبادرة، يجب على المرشحين عرض مشاريعهم على لجنة تحكيم، تضم نخبة من الخبراء المتخصصين بالتكنولوجيا الصحية والغذائية، حيث تحصل الشركة الفائزة في كل فئة، على منحة قدرها 100,000 دولار، فيما تحصل الشركة الناشئة الفائزة بالمركز الثاني في كل فئة، على منحة 25,000 دولار.

إلهام رواد الأعمال

وتأتي مبادرة «UCAN»، في إطار استجابة مركز «شراع»، لتحديات أزمة «كورونا»، وتأكيداً على التزامه بدعم تحدي «#أوبونتو_لوف_تشالينج»، المبادرة العالمية التي أطلقتها الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيس مركز «شراع»، ومامادو كويدجيم توريه مؤسّس «مؤسَّسة أفريقيا 2.0»، بهدف إلهام رواد الأعمال في جميع أنحاء العالم، على مساندة مجتمعاتهم خلال أزمة تفشي وباء «كورونا»، وفي مرحلة ما بعد «كورونا».

تأثير مجتمعي إيجابي

وأكدت نجلاء المدفع المدير التنفيذي لـ «شراع»، أن المبادرة تستهدف تمكين رواد الأعمال من تحقيق التأثير المجتمعي الإيجابي، من خلال المشاريع المرتبطة بالتكنولوجيا، وبشكل خاص، في مجال الصناعات الصحية والغذائية، والتي يتطلب دعمها حالياً«وبعد التعافي من»كورونا».

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