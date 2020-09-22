حمد بوعميم: ارتفاع وتيرة نشاط الاقتصاد

المصدر: دبي - وام – البيان

أكد حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي أن الفترة الماضية شهدت ارتفاعاً في وتيرة النشاط الاقتصادي في عدد من القطاعات مثل التجارة، معتبراً أن الإمارات تعد من أكثر الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقديم محفزات مالية ونقدية لدعم مجتمع الأعمال والأسواق المحلية والمصارف والشركات.

وأعرب بوعميم في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات عن تفاؤله بمزيد من النشاط للقطاعات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا أن التركيز في الوقت الراهن هو على دعم استمرارية الأعمال مع الالتزام الكامل بالإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية.

وتوقع تسجيل نمو في مجالات التجارة الإلكترونية والتجارة التقليدية والنقل اللوجيستي، مشيراً إلى أن طيران الإمارات تعلن يومياً عن استئناف رحلاتها إلى العديد من الوجهات التي توقفت بسبب الجائحة، مما يعني أن مزيداً من السياح سيصبح باستطاعتهم التنقل والسفر وهو أمر إيجابي سيكون له انعكاسات واضحة على سائر القطاعات الداعمة للسياحة مثل الضيافة والمشروبات والنقل وغيرها من القطاعات الأخرى.

وقال إن الحزم التحفيزية التي أطلقتها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية شكلت رسالة لكل المستثمرين بأن الدولة حريصة على مصالحهم، ومهتمة باستمرارية أعمالهم وضمان تنافسيتهم في ظل هذه الظروف، مؤكدا أن هذه الحزم التحفيزية المتنوعة مثلت عامل ثقة لقطاع الأعمال، وأعطت دفعة قوية لنشاطاتهم التجارية والاقتصادية.

وأوضح أن اللافت هو عدد المحفزات التي أطلقتها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية والتي وصل عددها إلى أكثر من 227 محفزاً خلال ثلاثة أشهر، في حين أن إجمالي الحزم التحفيزية التي قدمتها إمارة دبي بلغت 6.3 مليارات درهم. وقال: نلحظ عودة في قطاعات متنوعة إلى مستويات ما قبل كوفيد-19 وذلك يعكس أن الجهود الحكومية وفي طليعتها المحفزات الاقتصادية قد أثمرت في تسريع التعافي الاقتصادي في الدولة.

ندوة

من ناحية أخرى، نظمت مجموعتا عمل إدارة النفايات وسلسلة التوريد التابعة لشبكة غرفة دبي للاستدامة مؤخراً ندوة إلكترونية حول الشراكة مع مزودي خدمات النفايات.

وأشار المتحدثون إلى أنه يتم إنتاج 11 مليون طن من النفايات في الإمارات سنوياً، و33% من هذه النفايات هي نفايات بلدية صلبة، والتي تشمل نفايات المكاتب وأماكن العمل، في حين 53% هي نفايات عمليات التشييد والهدم، و14% هي نفايات صناعية وطبية غير خطرة. ونحو 80% من المواد القابلة لإعادة التدوير تطمر وتدفن في مكبات النفايات، بسبب عدم وجود فصل لهذه النفايات، بالإضافة إلى أن 25% من المواد المعاد تدويرها من الشركات والمجتمع ستطمر بسبب التلوث.

وأشار المتحدثون إلى أن نسبة النفايات البلدية الصلبة التي تنتج في دبي هي 41.3%، و45.06% أبوظبي، و8.26% الشارقة، و4.76% رأس الخيمة والفجيرة، أما عجمان فتنتج 0.62% من النفايات البلدية الصلبة.

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