«يلاغو» تسهل حجز الإقامة والمواصلات في المالديف

المصدر: دبي- البيان

أطلقت «يلاغو»، الشركة العالمية للبرامج الترفيهية، نظاماً مبتكراً، يتيح لوكلاء السفر ومنظمي الرحلات، حجز الفنادق والمواصلات من مطار ماليه في جزر المالديف، إلى المنتجع بسهولة.

ولا تتطلب هذه الخاصية الجديدة من المستخدم، الخروج من التطبيق، أو التواصل مع موردين آخرين، أو القيام بحجز منفصل، كما تتيح إضافة خدمات اختيارية إلى الحجز، مثل أنشطة الرياضات المائية، أو حتى عشاء رومانسياً، بنقرة زر واحدة.

وتؤكد «يلاغو»، التابعة لمجموعة الإمارات، من خلال هذا الابتكار، سعيها الدائم إلى تطوير أنظمة وعمليات الحجز، لتحسين تجربة العملاء. وتسهم خاصية «يلاغو» الجديدة، في جعل تجربة وكلاء السفر أكثر سلاسة، كما تساعدهم على توفير الوقت، وتقديم خدمات أفضل لعملائهم خلال عملية الحجز. وبالإضافة إلى ذلك، يتوفر فريق «يلاغو» في المنتجعات ومكتب الخدمات، على مدار الساعة، لتلبية متطلبات المسافرين في جزر المالديف.

وتوفر «يلاغو» عروضاً حصرية، كشريك مباشر مع نحو 100 منتجع. وتتوزع المنتجعات والفنادق الفاخرة، على مختلف جزر أرخبيل المالديف، حيث يقع كل منتجع على جزيرة مستقلة. ويمكن الوصول إلى المنتجعات، إما بالقارب السريع، أو على متن الطائرة المائية. ويمكن حجز جميع وسائل المواصلات هذه، عن طريق أنظمة «يلاغو»، عبر بوابتها الخاصة، أو واجهة برمجة التطبيقات.

وكانت «يلاغو»، أطلقت منتجاتها وخدماتها في نوفمبر 2017. وواصلت توسيع شبكة شراكاتها، التي باتت تشمل اليوم أكثر من 11 ألف فندق، تم التعاقد معها بشكل مباشر، و1500 وجهة في 100 دولة. وتم خلال السنة المالية 2019/‏ 2020، ما يزيد على 2.5 مليون ليلة فندقية، من خلال منصات «يلاغو».

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