النمسا تنجز الهيكل الأساسي لجناحها في إكسبو

المصدر: دبي - البيان

أنجزت النمسا مؤخراً أعمال بناء الهيكل الأساسي لجناحها في إكسبو دبي. وتواصلت أعمال البناء خلال الفترة السابقة مع الأخذ بعين الاعتبار إجراءات الصحة والسلامة المتبعة في مواقع البناء وفقاً لتعليمات الهيئات المعنية في الإمارات في ما يتعلق بكوفيد 19.

وقالت المفوضة العامة لجناح النمسا بياتريكس كارل: تأجيل معرض إكسبو إلى أكتوبر 2021 جعل من الضروري إدخال تعديلات على جدول بناء جناح النمسا. وتم بالفعل إنجاز المرحلة الأولى بنجاح مع انتهاء أعمال بناء الهيكل الخارجي.

كان حفل وضع حجر أساس الجناح النمساوي أقيم في أكتوبر 2019 على قطعة أرض بمساحة 2400 متر مربع، وارتفع أول مخروط في ربيع 2020 وهو واحد من 38 مخروطاً تشكل معاً الجناح المتميز. ويبلغ قطر المخاريط عند القاعدة 7 أمتار، بينما تتفاوت ارتفاعاتها بين 6 و15 متراً وهي تتشابك معاً لتوفر مساحات متسلسلة بأحجام متفاوتة. وتم استخدام 246 من الأجزاء مسبقة الصنع في أعمال البناء وربطها معاً لتشكيل المخاريط، ما سيسهّل عملية تفكيك وإعادة بناء الجناح في موقع آخر عقب الانتهاء من استخدامه. وأضافت المفوضة العامة: ستستمر أعمال بناء المرحلة الثانية حتى بداية 2021. وسيتم تركيب المعروضات والتجهيزات والمفروشات بوقت كافٍ قبل الافتتاح.

وتنظر النمسا إلى إكسبو دبي أنه فرصة لإعادة توحيد العالم مجدداً بعد أن فرضت الجائحة الحالية قيوداً عزلت الدول عن بعضها البعض. وأكدت مارغريت شرامبوك، الوزيرة الفيدرالية للشؤون الرقمية والاقتصادية في النمسا: يجب علينا اتخاذ إجراءات تتجاوز الحدود الوطنية وعلى مختلف الأصعدة ذات الصلة لنساهم في بناء انتعاش قوي معاً. وأضافت إن المعرض سيوفر منصة فريدة للتطرق للعديد من القضايا المفتوحة، والحلول المحتملة والخبرات المتولدة عن هذه الأزمة العالمية، فضلاً عن الوصول إلى استنتاجات مهمة. صادرات

وقال هارالد ماهرر، رئيس الغرفة الاقتصادية الاتحادية النمساوية: أثّر فيروس كورونا في اقتصاد النمسا الناجح والمعتمد على التصدير. ننظر إلى مشاركتنا في إكسبو إلى جانب ما يزيد على 190 دولة وعدد لا يُحصى من رجال وسيدات الأعمال من شتى أنحاء العالم أنها خطوة مهمة لإعادة وتيرة صادراتنا لما كانت عليه بأسرع وقت ممكن.

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