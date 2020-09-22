20 ألف متدرب بمركز الإبداع الرقمي

المصدر: (أبوظبي - وام)

بلغ عدد المتدربين عبر مركز الإبداع الرقمي في الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات نحو أكثـر من 20000 متدرب يمثلون 55 دولة، وذلك وفقاً لتقرير الاستدامة 2019 الصادر عن الهيئة.

وأشار التقرير إلى أن الهيئة تسعى إلى تعزيـز ثقافـة التميـز الحكومي وتطوير برامـج لرفع كفـاءة الأداء الحكومي من خلال مركز الإبداع الرقمي الذي يعد بيئة محفزة للابتكار والبحث واستكشـاف طرق جديدة لتطوير وتقديم خدمات حكومية رقمية ذكية. وأوضح التقرير أن المركـز يضم مختبراً شـاملاً لضمان جودة الخدمات الحكوميـة الرقمية الذكية ومسـاعدة الهيئات الحكومية والأوساط الأكاديمية على تحقيق مستوى موحد من الأداء والسلامة والجودة على قنوات الوصول الجديدة والناشئة.

ويسعى المركز إلى تطوير ونشر أفضل الممارسات من خلال عقد الندوات والبرامج التدريبية والشراكات مع المؤسسات التعليمية، لتنفيذ تلك الممارسـات في تصميم وتقديم الخدمات الحكومية الذكية، بالإضافة إلى ذلك يقدم المركز خدمات استشارية لدفع عملية التحول إلى الحكومة الرقمية الذكية. وعقد المركز خلال العام الماضي نحو 200 ورشـة عمـل ودورة تدريبية، كما تم تجميـع وتركيب أكثر من 400 روبـوت وأكثر من 70 برمجـة عبر الذكاء الاصطناعي و65 فكرة ريادية.

ويهدف المركز إلى بناء القدرات والمحافظة على قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث يقوم بتنظيم العديد من أنشطة بناء القدرات وأنشطة البحث والتطوير التي تؤدي إلى ابتكار منتجات وخدمات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويعد أول مركز في الشرق الأوسط يتم اعتماده من قبل معهد الابتكار العالمـي، الأمر الذي يعكس مدى نجـاح أسـاليبه الحديثـة ومنهجياتـه واستراتيجياته في تطبيق مفاهيم الابتكار في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

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