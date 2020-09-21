«الإمارات للألمنيوم» تتفوق على المتوسط العالمي في مستويات السلامة

المصدر: دبي - البيان

حافظت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم خلال 2019 على مستوى أعلى من المتوسط العالمي لمستويات السلامة في قطاع صناعة الألمنيوم، وفقاً لتقارير المعهد الدولي للألمنيوم وذلك نتيجة عدم حدوث أي وفيات أو أمراض بسبب العمل في أي موقع من مواقع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وللمرة الأولى لم يكن هناك أي أمراض مرتبطة بارتفاع درجات الحرارة في مواقع الشركة بدولة الإمارات خلال أشهر الصيف الحارة، مما يعكس النجاح الكبير لحملة السلامة التي أطلقتها الشركة تحت عنوان «تغلب على الحرارة».

جاء ذلك ضمن التقرير السنوي الثالث للاستدامة والذي أصدرته الشركة وتستعرض فيه الأداء البيئي والاجتماعي ونظام الحوكمة لعام 2019 في مواقعها في كل من الإمارات وغينيا. وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي للشركة: ندرك في الإمارات العالمية للألمنيوم أن إنتاج الألمنيوم الذي يجعل الحياة العصرية ممكنة لم يعد كافياً، بل يجب علينا أيضاً إنتاج هذا الألمنيوم بالطرق التي تعزز التنمية المستدامة، ليس لشركتنا فحسب، بل للبلدان التي نعمل فيها ولعالمنا بأكمله. إن الالتزام بالشفافية عند الإفصاح عن نجاحاتنا وتحدياتنا في تقارير الاستدامة السنوية يؤكد أننا نستحق ثقة المجتمعات التي نعمل فيها كما يساهم في تحسين أداء الاستدامة.

وسجلت كثافة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناجمة عن عمليات الصهر والصب في الشركة عام 2019 معدلاً أقل بنسبة 38 % من المتوسط العالمي في قطاع صناعة الألمنيوم الذي نشره المعهد الدولي للألمنيوم، كما سجلت انبعاثات مركبات الكربون المشبعة بالفلور معدلاً أقل بنسبة 91 % من المتوسط العالمي، وهذه الانبعاثات هي عبارة عن مجموعة من غازات الاحتباس الحراري القوية المرتبطة باختلال التوازن المؤقت في عمليات صهر الألومينا والمعروفة باسم آثار الأنود.

واحتفلت «الإمارات العالمية للألمنيوم» في 2019 بمرور 40 عاماً على بدء إنتاجها للألمنيوم في دولة الإمارات، وفي العقود التي تلت بدء الإنتاج منذ عام 1979، أصبح قطاع الألمنيوم، وعلى رأسه «الإمارات العالمية للألمنيوم»، أحد أهم القطاعات الصناعية في الإمارات، حيث يساهم بأكثر من 1.4 % من الناتج المحلي الإجمالي ويدعم نحو 60 ألف وظيفة.

يذكر أن «الإمارات العالمية للألمنيوم» هي أول شركة في الشرق الأوسط تنضم إلى «مبادرة رعاية الألمنيوم»، وذلك في العام 2017. وفي العام الماضي، أصبح موقع الطويلة التابع للشركة أول موقع في الشرق الأوسط يحصل على شهادة من المبادرة لممارسات أداء الاستدامة.

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