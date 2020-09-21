إغلاق مركزي تسوق في عجمان لعدم التزامهما بالإجراءات الوقائية

المصدر: عجمان - البيان

أغلقت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، مركزي تسوق في الإمارة مؤقّتاً نتيجة التساهل في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتبعها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



وقال ماجد السويدي، مدير قسم التفتيش والمتابعة: "تؤكّد الحملات التفتيشية المكثّفة على الأسواق في الإمارة تقيّد المنشآت الاقتصادية بالإجراءات الوقائية والاشتراطات الصحية المعمول بها منعاّ من تفشّي الوباء، وقد تعامل فريق من المفتّشين بالأمس مع مركزي تسوّق فقط تساهلا مع هذه الإجراءات، مشيراً إلى أنه تم تعليق العمل في هذين المركزين بشكل مؤقت حرصاً على صحّة وسلامة مجتمع الإمارة، وإعادة افتتاحهما لاحقاً بعد التأكّد من التزامهما بكافة الضوابط والاشتراطات".



وأكد السويدي أهمية التزام كافة المنشآت الاقتصادية العاملة في إمارة عجمان بالإجراءات الاحترازية، منوّهاً باستمرار الحملات التفتيشية للوقوف على مدى التزام الجميع بالتعاميم الصادرة من الجهات المختصة، تجنباً لتوقيع عقوبات إدارية وقانونية بحق من يثبت مخالفته للقانون.

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