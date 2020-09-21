طيران الإمارات تستأنف خدمة هراري وموريشيوس.. وشبكتها تغطي 89 وجهة

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت طيران الإمارات أنها سوف تستأنف خدمة هراري (زيمبابوي) وموريشيوس اعتباراً من 1 أكتوبر المقبل، ما سيرفع عدد وجهاتها إلى 89 وجهة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تمضي فيه الناقلة قدماً في إعادة بناء شبكتها عبر العالم لتلبية الطلب على السفر مع المحافظة على صحة وسلامة عملائها وموظفيها.

وسوف تشغل طيران الإمارات رحلتين أسبوعياً إلى هراري متصلتين مع خدمة لوساكا (زامبيا). وتعمل الرحلتان يومي الأحد والجمعة، لربط زامبيا وزيمبابوي عبر دبي مع مختلف محطات طيران الإمارات في أوروبا والشرق الأقصى والأميركتين وأستراليا وغرب آسيا.

وسوف تُستأنف خدمة موريشيوس مبدئياً برحلة أسبوعية أيام السبت، ما يدعم انتعاش صناعة السياحة في تلك الوجهة الشهيرة في المحيط الهندي ونقل المسافرين بأمان من أوروبا والشرق الأقصى والشرق الأوسط عبر دبي.

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