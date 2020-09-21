مركز دبي للسلع يُنفِّذ صفقة عقارية مع "مشاركة المالية" السعودية

المصدر: البيان الإلكتروني

نفَّذَ مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة في العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، بنجاح صفقة عقارية اشتملت على بيع قطعة أرض منفردة مبنيٌ عليها منشأة للتخزين الذاتي، لصندوق "مشاركة ريت".

وكانت شركة مشاركة المالية هي الممثل عن الصندوق بصفتها مدير صندوق الاستثمار العقاري المتداول "مشاركة ريت" وكان ذلك مقابل سعر إجمالي بلغ 46 مليون درهم (12.6 مليون دولار).

وقد حُدِّدَ سعر البيع بناءً على تقييمات حصل عليها الصندوق من شركتي تقييم عقاري معتمدتين ومستقلتين.

وتبلغ مساحة قطعة الأرض التي استحوذ عليها "مشاركة ريت" حوالي 5,400 متر مربع وتتمتع بموقع استراتيجي في مركز دبي للسلع المتعددة والمنطقة التجارية بأبراج بحيرات جميرا المطلة على شارع الشيخ زايد.

وتشمل صفقة الشراء أيضاً مبنى للتخزين الذاتي بمساحة مبنية إجمالية قدرها 13,860 متر مربع. وستقوم "مشاركة المالية" بتأجير المنشأة لشركة "ذا بوكس لخدمات التخزين الذاتي" بعائد إيجار أولي بنسبة 8.7٪.

وفي هذه المناسبة، قال بول أشتون، المدير التنفيذي للعقارات في مركز دبي للسلع المتعددة: "يؤكد استحواذ صندوق (مشاركة ريت) على قطعة الأرض أن القطاع العقاري في دبي لا يزال يتمتع بالمرونة والجاذبية بالإضافة إلى ثقة السوق بإمكانات البيئة الاستثمارية التي يوفرها مركز دبي للسلع المتعددة. ولدى المركز محفظة أراضٍ متميزة للبيع في مختلف أنحاء منطقة أبراج بحيرات جميرا التي تستقطب اهتماماً كبيراً من شرائح متنوعة من المستثمرين والمطورين ممن يبحثون عن فرص استثمارية تحقق لهم عائدات إيجارية قوية".

من جانبه، قال إبراهيم بن فهد العساف، الرئيس التنفيذي لشركة "مشاركة المالية": "استحوذنا من خلال هذه الصفقة العابرة للحدود على قطعة أرض يرافقها عائد إيجار طويل الأجل في واحدة من أكبر المناطق الحرة في العالم. كما أن وجودها ضمن حدود مركز دبي للسلع المتعددة الذي يتميز بإطار تنظيمي واضح ومعايير امتثال سليمة، يجعل منها استثماراً آمناً ومجدياً وخياراً مناسباً لنا".

وبصفته المطور الرئيسي لمنطقة أبراج بحيرات جميرا، إحدى أكثر المناطق حيوية في قلب مدينة دبي، ومشروع منطقة "أبتاون دبي" المرتقب، يلعب مركز دبي للسلع المتعددة دوراً بارزاً في تطوير المشهد العمراني المزدهر لإمارة دبي والتي تلبي احتياجات الأفراد والشركات على حد سواء.

يعتبر صندوق الاستثمار العقاري المتداول "مشاركة ريت" المدرج في مؤشر العقارات العالمي فوتسي إبرا/ناريت، واحداً من منتجات الاستثمار الواسعة التي توفرها "مشاركة المالية" لدعم الأفراد والشركات التي تسعى لتحقيق أهدافها المالية. كما يعتبر الصندوق أحد أبرز صناديق الاستثمار العقارية المتداولة في المملكة العربية السعودية والمنطقة والذي يتميز بتنوع وجودة أصوله العقارية وعوائدها التأجيرية.

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