تعزيز التعاون بين «يونيدو» وجمعية هيئات ترويج الاستثمار

المصدر: دبي- البيان

أجرى لي يونغ، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو» وفهد القرقاوي، رئيس الجمعية العالمية لهيئات ترويج الاستثمار «وايبا»، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، اتصالًا ناقشا خلاله التعاون المتواصل بين الجانبين وسبل تعزيز الشراكة في عدد من المشاريع خاصة أن «يونيدو» تعد عضوًا في اللجنة الاستشارية لدى «وايبا». وتتولى مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، رئاسة «وايبا» منذ 2019، ولمدة عامين.

مزيد من التعاون

وقال لي يونغ: نثمّن العمل مع «وايبا» ونرى مجالًا واسعًا لمزيد من التعاون والدعم لكافة هيئات ترويج الاستثمار، إلى جانب دعم الجمعية العالمية لهيئات ترويج الاستثمار في مختلف المشاريع لتعزيز التعاون المشترك على نطاق أوسع«.

ورحّب فهد القرقاوي برفع وتيرة التعاون والثقة المستمرة التي توليها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية للجمعية، وقال: يسرني التوافق بين المنظمتين في هذا الجانب، فكل الجهود المبذولة لتطوير التعاون سيكون لها أكبر الأثر في تحقيق نتائج ملموسة تعود بالنفع على كافة الأطراف المعنية».

وأشار إلى أنه رغم التحديات التي تواجهنا، فقد تمكنت «وايبا» من تطوير وتقديم عدد من مشاريع بناء القدرات خلال النصف الأول من عام 2020، بما في ذلك منصة جديدة للتعلم الإلكتروني لتصل برامجنا إلى الأعضاء في جنوب شرق آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء وأوروبا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وشمال إفريقيا من بين مناطق أخرى.

وأضاف: «يعود الفضل في هذا الإنجاز إلى التمويل والدعم المقدم من اليونيدو، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة التجارة الدولية والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، والبنك الإسلامي للتنمية، ونتطلع إلى تطوير المزيد من البرامج لدعم وكالات ترويج الاستثمار في مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية لتعزيز مساهمتها في النمو الاقتصادي المستدام والازدهار العالمي.

سلسلة ندوات

وأقامت الجمعية والمنظمة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية»سلسلة ندوات ترويج الاستثمار والتنمية المستدامة والتعافي«، وهي سلسلة من الندوات التي تساعد هيئات ترويج الاستثمار والمؤسسات الأخرى المعنية بتشجيع وتيسير الاستثمار على مواجهة التحديات التي نجمت عن جائحة «كوفيد 19».

و«اليونيدو» منظمة تابعة للأمم المتحدة تعمل على تعزيز التنمية الصناعية من أجل الحد من الفقر والعولمة الشاملة والاستدامة البيئية. واعتبارًا من 1 أبريل 2019، كان هناك 170 دولة أعضاء في المنظمة.

أما «وايبا» فهي منظمة دولية غير حكومية تأسست عام 1995 تحت رعاية مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، والذي يعدّ منتدى لتشجيع وتعزيز التفاهم بين هيئات تشجيع الاستثمار وتزويدها بالمساعدة الفنية اللازمة.

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