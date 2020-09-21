«إمارات» تطلق حملة «نرتقي لتوقعاتكم» لإبراز تاريخها العريق

المصدر: دبي - البيان

أطلقت مؤسسة الإمارات العامة للبترول (إمارات) حملة لترويج علامتها التجارية، تهدف إلى تسليط الضوء على التزامها بالخدمة والجودة والتميز، وذلك قبل الاحتفال في العام المقبل بمرور 40 عاماً على تأسيسها. وتركز الحملة التي جرى إطلاقها أمس على التاريخ العريق لعلامة «إمارات» وأنشطتها منذ تأسيسها من قبل حكومة الإمارات في 1981.

وتسلط الحملة الضوء على محفظة «إمارات» المتنوعة من الشركات والمنتجات، بدءاً من خدمات التجزئة مثل كافيه أرابيكا ومتاجر فريش بلس وغسيل السيارات، وحتى شراكات «إمارات» التجارية في قطاع الطيران والوقود التجاري والغاز الطبيعي.

وفي إطار تشجيعها للمواهب المحلية، أسندت «إمارات» إلى المخرج السينمائي الإماراتي علي مصطفى مهمة تسليط الضوء على تاريخ العلامة التجارية من خلال فيلم قصير، كما كلّفت المصور المقيم في الإمارات وليد شاه بالتقاط صور للخدمات الأساسية التي تقدمها «إمارات». وسيتم عرض الصور على اللوحات الإعلانية وفي وسائل الإعلام المطبوعة.

وقال المهندس علي الشامسي، المدير العام لمؤسسة الإمارات العامة للبترول (إمارات): «تتمتع «إمارات» بتاريخ عريق في الدولة. ونسعى إلى تأكيد التزامنا نحو خدمة المجتمع من خلال حملة «نرتقي لتوقعاتكم» التي تسلط الضوء على إرث علامتنا التجارية.

وتتمثل أهمية هذا المشروع في ترسيخ مكانة علامتنا التجارية، وأود أن أتوجه بالشكر إلى معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات العامة للبترول، وجميع أعضاء مجلس الإدارة على دعمهم الثابت والمستمر».

وأضاف: تتمثل أولوياتنا في تبني التقنيات والابتكارات الجديدة، بهدف تعزيز أعمالنا وتلبية الاحتياجات المتزايدة لعملائنا. ونحن فخورون بكوننا شركة رائدة في مجال تسويق وتوزيع المنتجات البترولية على مستوى الإمارات وسنواصل تقديم خدمة متميزة لشركائنا بما يتماشى مع رؤية قيادتنا الرشيدة».

وقال المخرج علي مصطفى: «كان شرفاً لي أن أتعاون مع «إمارات» لمساعدتهم على سرد قصتهم. أتذكر زياراتي لمحطات وقود «إمارات» منذ الصغر. بالإضافة إلى بعض التفاصيل المميزة، مثل علب المناديل التي تحمل شعار الشركة والابتسامة الرائعة للموظفين الذين يزودون سيارتنا بالوقود، وهو ما شكل لدي العديد من الذكريات السعيدة.

ومع استمرار «إمارات» في تقديم المستوى الاستثنائي نفسه من خدمة العملاء بعد 40 عاماً، كان من الضروري عرض كيفية تغير حياة الأفراد وتطورها في ظل الخدمات المتميزة، التي يحصلون عليها في كل زيارة يقومون بها إلى محطات «إمارات». وأتطلع إلى مشاركة الفيلم مع سكان الإمارات، وتسليط الضوء على ذكرياتهم الخاصة مع «إمارات».

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