1.5 مليار درهم تصرّفات العقارات في دبي

المصدر: (دبي - البيان)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي 1.5 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 122 مبايعة بقيمة 252.67 مليون درهم، منها 18 مبايعة للأراضي بقيمة 124.66 مليون درهم و104 مبايعات للشقق والفلل بقيمة 128.01 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 47 مليون درهم في منطقة وادي العمردي. وسجلت الرهونات قيمة قدرها 1.22 مليار درهم منها 36 رهن أراضٍ بقيمة 1.18 مليار درهم و47 رهن فلل وشقق بقيمة 35.02 مليون درهم، أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 721 مليون درهم، ورهن بمنطقة هور العنز شرق بقيمة 188 مليون درهم. وأما الهبات، فشهدت تسجيل 19 هبة بقيمة 66.74 مليون درهم، أهمها بمنطقة جميرا الثالثة بقيمة 34 مليون درهم، وأخرى في منطقة جبل علي الأولى بقيمة 11 مليون درهم.

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