مشروعات «شروق» تعزّز مستقبل سياحة الشارقة

المصدر: دبي - سيد صالح

تستأنف هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، الأعمال الإنشائية في مشروعات كبرى بالإمارة، بعد توقفها بسبب جائحة «كوفيد 19». وبحسب تقرير لمجلة «آرابيان بزنس»، تنتمي غالبية هذه المشروعات إلى عدة قطاعات، إلا أن قطاع السياحة، يستأثر بنسبة كبيرة منها.

وقد أعلنت «شروق» في الآونة الأخيرة، تدابير وقائية، لمنع انتشار الجائحة في هذه المشروعات، كما أكدت أنها تهدف إلى تعزيز استمرارية واستدامة الأعمال التجارية في قطاعات الإنشاء والبنية التحتية، لضمان قوة ومرونة اقتصاد الشارقة.

تحفيز

وقال مروان بن جاسم السركال الرئيس التنفيذي لـ «شروق»: «بينما تعود الأعمال التجارية في الشارقة، إلى حالتها الطبيعية بصفة تدريجية، تتجاوب «شروق» مع أزمة «كوفيد 19»، وتسهم في تحفيز عملية التعافي، بُغية الحفاظ على مرونة واستقرار الاقتصاد، بالإضافة إلى ضمان تحقيق نمو متوازن في كافة القطاعات».

وأضاف: «من شأن استئناف الأنشطة الإنشائية في الإمارة، ضمان استدامة نموها، وتعزيز بناء اقتصادها، ليكون قائماً بصفة أساسية على المعرفة، وقادراً على استقطاب الاستثمارات من كافة أنحاء العالم».

وسلط التقرير الضوء على عدد من أبرز المشروعات التي تعتمد عليها الشارقة، للمساعدة في تعافي اقتصادها من تداعيات «كوفيد 19»، على مدى العامين المقبلين، إذ تعد هذه المشروعات أيضاً، بمثابة أسباب تجعل مستقبل قطاع السياحة واعداً في الإمارة.

«بيت الحكمة»

جرى تدشين مشروع «بيت الحكمة» في أبريل 2019، احتفالاً بإعلان الشارقة عاصمة للكتاب العالمي في العام نفسه، ويعكس المشروع مدى الأهمية التي تمنحها الشارقة للكتاب والمعرفة.

«مدينة الشارقة المستدامة»

أطلقت «شروق»، مشروع «مدينة الشارقة المستدامة»، بدافع التزامها بتنفيذ رؤية الإمارة، التي تهدف إلى الترويج للاستثمارات الخضراء فيها، حيث تبلغ كلفة المدينة المستدامة ملياري درهم، وتبلغ مساحتها 7.2 ملايين قدم مكعبة.

«جزيرة مريم»

يقع مشروع «جزيرة مريم» في وسط الشارقة، ويُعد واحداً من أضخم المشروعات العقارية في الإمارة.

«الواجهة المائية كلباء»

يُعد مشروع «الواجهة المائية كلباء»، جزءاً من مشروع السياحة البيئية في مدينة كلباء.

«قصر الخان»

يقع مشروع «قصر الخان» في وسط إمارة الشارقة، ويقدم لرواده مزيجاً بين الطبيعة والمنشآت العصرية فائقة التقدم.

«أفينيوز مول»

تبلغ مساحة مشروع «أفينيوز مول» 65.000 متر مربع، ومن المنتظر افتتاحه خلال الربع الأخير من 2022.

مشروعات سياحية عملاقة

وكانت «شروق» قد أعلنت مشروعات جديدة عملاقة في قطاعي السياحة والضيافة في مناطق خورفكان، كلباء، الذيد، ومليحة، لتزويد روادها بتجربة مستلهمة من الطبيعة.

«المحمية الطبيعية - سيح البردي»

تطور «شروق»، مشروع «المحمية الطبيعية - سيح البردي»، هذا المنتجع العائلي على مساحة 14 كيلومتراً داخل منطقة الذيد.

«منتجع القمر»

سيكون مشروع «منتجع القمر»، معلماً جديداً، يعزز مكانة مليحة كوجهة للسياحة الأثرية والبيئية على مستوى إمارة الشارقة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز