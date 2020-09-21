تعزيز شراكة «الإمارات الإسلامي» وسكاي واردز

المصدر: (دبي - البيان)

أعلن «الإمارات الإسلامي»، أحد المؤسسات المالية الإسلامية في الإمارات تعزيز شراكته مع «سكاي واردز طيران الإمارات»، عبر إطلاق بطاقة سكاي واردز بلاك من «الإمارات الإسلامي» و«فيزا»، بطاقة ائتمانية حصرية بعلامات تجارية مشتركة، ومصممة لتقدم لأعضاء البرنامج فرصة كسب المزيد من الأميال عند إنفاقهم باستخدامها.

وتقدم البطاقة لحامليها فرصة كسب ما يصل إلى 3.5 أميال «سكاي واردز» مقابل كل دولار ينفقونه.

وستقدم البطاقة لأعضاء البرنامج وصولاً سريعاً إلى العضوية الذهبية في برنامج «سكاي واردز»، (عند إنفاق 5500 درهم مع طيران الإمارات)، وما يصل إلى 4 خدمات نقل مجانية من وإلى مطار دبي الدولي، ودخول إلى أكثر من 1000 صالة مطار لحامل البطاقة الرئيسي مع ضيف مرافق، وخصم 25% عند «شراء الأميال» أو «إهداء الأميال» من سكاي واردز.

وقال فريد الملا، نائب رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في «الإمارات الإسلامي»: صممنا البطاقة لتلبي أنماط حياة متنوعة للمتعاملين واحتياجاتهم في قطاع السفر، بدءاً من التخطيط لرحلاتهم وحجز تذاكر الطيران إلى اختيار مكان الإقامة.

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