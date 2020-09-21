«إمباور» تزود «عين دبي» بخدمات تبريد المناطق

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور)، ربط عجلة «عين دبي» بشبكتها لتبريد المناطق، وتقع عجلة «عين دبي» في جزيرة «بلو وترز» على شواطئ دبي، وفتحت الجزيرة أبوابها فيما يترقب الجميع بدء تشغيل عجلة «عين دبي» التي تعد أكبر وأعلى عجلة ترفيه في العالم.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور): جرت عمليات تزويد المشروع بخدمات تبريد المناطق أخيراً بنجاح، واتسمت بالسلاسة والحرفية العالية في تزويد العجلة بـ 850 طن تبريد، موضحاً أن عمليات التزويد الأخيرة تأتي في سياق تلبية مقتضيات العقد الذي وقعته المؤسسة مع «مراس» عام 2015 لتزويد مشروع الجزيرة بطاقة إجمالية مقدارها 25000 طن تبريد، وجرى بالفعل تزويد جزيرة «بلو وترز» بشبكة إمباور في أغسطس 2017، لتليها بنجاح عمليات تزويد عجلة عين دبي.

وأشار إلى أن مشروع جزيرة «بلو وترز» البالغ استثماراته 6 مليارات درهم يحتضن عجلة «عين دبي» والعديد من المباني السكنية والفندقية منها فندق سيزرز بالاس بلوواترز دبي، ومنافذ التسوق والترفيه المميزة، ما يعد إضافة نوعية لمحفظة المؤسسة، ومن بين أبرز الأيقونات العمرانية متعددة الاستخدامات التي تزودها «إمباور» بخدمات تبريد المناطق بالمعايير العالمية عالية الجودة،

وأضاف أن عجلة عين دبي وجزيرة «بلو وترز» يتزودان بطاقة تبريد مناطق صديقة البيئة، من محطة جميرا بيتش رزيدنس التي جرى تحديثها أخيراً، وترقيتها إلى أنظمة الجيل الثاني من خلال توظيف التقنيات العصرية في توليد التيار المستمر لضمان كفاءة استخدام الطاقة حسب الطلب، واستخدام الحلول المبتكرة في عمليات تشغيل أنظمة تخزين الطاقة الحرارية في خزانين مصممين لهذا الغرض لتتمكن المحطة من توزيع الطاقة المخزنة على المستهلكين خلال ساعات الذروة ما يخفف بشكل كبير من الأعباء والأحمال المحتملة على شبكة الكهرباء في المنطقة.

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