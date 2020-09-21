توحيد جهود 3 مؤسسات لتعزيز القيمة المحلية المضافة

المصدر: أبوظبي- البيان

وقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) أمس اتفاقيتين إطاريتين مع شركة مبادلة للاستثمار، ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية لتوثيق التعاون بينهما وتعزيز القيمة المحلية المضافة في أبوظبي، وذلك في أعقاب النجاح الذي حققه برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة في إعادة توجيه أكثر من 44 مليار درهم (12 مليار دولار) إلى الاقتصاد المحلي وتوفير أكثر من 1500 وظيفة للمواطنين من أصحاب المهارات والكفاءات في القطاع الخاص منذ إطلاقه عام 2018.

وتسهم الاتفاقيتان في توحيد جهود 3 مؤسسات رائدة في الدولة وترسيخ تعاونها في مجال تعزيز القيمة المحلية المضافة. كما أنه يزيد عدد الشركات والهيئات التي تبنت برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة، في أعقاب توقيع اتفاقيات مماثلة مع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، و«موانئ أبوظبي» وشركة «الدار العقارية».

توظيف المواطنين

وتنص الاتفاقيتان على التعاون في استكشاف المزيد من فرص توظيف المواطنين من أصحاب المهارات والكفاءات في القطاع الخاص وتوفير احتياجات السلع والخدمات من السوق المحلي. كما تنص الاتفاقيتان على التعاون في توطين سلاسل التوريد للسلع والخدمات المهمة ودفع الجهود المشتركة التي ظلت تبذلها «أدنوك» و«مبادلة» و«مؤسسة الإمارات للطاقة النووية» على مدى السنوات الأخيرة لتوطين سلاسل التوريد خاصة في إطار تعاملها مع تداعيات فيروس جائحة كورونا «كوفيد 19».

وقع الاتفاقية راشد الشامسي، رئيس دائرة الشؤون التجارية في أدنوك، وحميد الشمري نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة، والرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية في شركة مبادلة للاستثمار، وعلي الزعابي المدير التنفيذي للعمليات في مؤسسة الإمارات للطاقة النووية.

وقال راشد الشامسي: تستفيد هذه الشراكة من النجاح الكبير الذي حققه برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة والذي يهدف إلى خلق المزيد من الفرص للقطاع الخاص، وتنويع الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة نسبة الخدمات والمنتجات الاستراتيجية المحلية، وتوفير فرص العمل للمواطنين في القطاع الخاص، وتحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة.

وكانت أدنوك أطلقت برنامج تعزيز القيمة المحلية المضافة في يناير 2018 بهدف تعزيز التعاون وتشجيع الشراكات مع شركات القطاع الخاص وإتاحة المزيد من الفرص أمامها للمشاركة في تنفيذ استراتيجية أدنوك المتكاملة 2030 للنمو الذكي، وذلك بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية واكتساب الخبرات والمعارف وخلق فرص عمل لمواطني الإمارات من أصحاب المهارات والكفاءات في القطاع الخاص.

وقال علي الزعابي: توقيع هذه الاتفاقيات يؤكد التزام مؤسسة الإمارات للطاقة النووية عبر البرنامج النووي السلمي الإماراتي ومحطات براكة للطاقة النووية السلمية بتحفيز العديد من القطاعات الاستراتيجية ودعم الشركات المحلية، ما ينعكس على تطوير مختلف القطاعات، وتوفير الوظائف المجزية. كما أن هذه الخطوة ستعزز من استدامة البرنامج النووي السلمي الإماراتي، والتنويع الاقتصادي للدولة، ودعم الجهود للانتقال إلى اقتصاد قائم على أسس المعرفة والابتكار.

عقود

وأضاف: منحت المؤسسة أكثر من 2000 شركة محلية عقوداً وصلت قيمتها إلى أكثر من 17.5 مليار درهم، وبعد ربط أولى محطات براكة للطاقة النووية مع شبكة كهرباء الإمارات فإننا نتطلع إلى تحقيق المزيد من تعزيز القيمة المضافة المحلية طيلة العقود الستة المقبلة من العمر التشغيلي للمحطات. وحصل أكثر من 4000 مورّد في مختلف القطاعات مثل النفط والغاز والبناء والتشييد والأغذية والضيافة على شهادة اعتماد تعزيز القيمة المحلية المضافة من البرنامج.

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