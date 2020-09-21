تقييم نهائي لجائزة رواد المستقبل بغرفة أبوظبي

المصدر: (أبوظبي - وام)

أعلنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أمس بدء مرحلة التقييم النهائي لجائزة رواد المستقبل 2020، التي تنظّمها الغرفة للعام الثاني على التوالي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ودائرة التعليم والمعرفة، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع ودائرة التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى مساهمة ودعم العديد من الجامعات والجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة.

ويتنافس على الجائزة أكثر من 350 مشاركاً مقسّمين إلى 5 فئات رئيسية هي أفضل فكرة مشروع للاستثمار، وأفضل ابتكار للاستثمار، وأفضل منتج للاستثمار، وأفضل مشروع تقني، وأفضل تسويق وفكرة تطبيق موبايل.

وتستهدف الجائزة فئة المدارس الحلقتين الثانية والثالثة، وفئة الجامعات، حيث تشمل فئات عمرية محددة قسم رواد المستقبل الناشئين من (8 إلى 13 سنة)، والقسم الثاني لرواد الأعمال الشباب ويمثلون الفئة العمرية من (14 إلى 25 سنة).

وسيكون بإمكان الجمهور بعد الانتهاء من التقييم النهائي التعرّف على المتأهلين والتصويت لهم خلال معرض افتراضي يقام من اليوم وحتى 24 سبتمبر عبر المنصة الإلكترونية https:/‏/‏bitly.com/‏fevote20. ونجحت الغرفة منذ انطلاق النسخة الثانية في تنظيم أكثر من 168 ورشة عمل توعية للجامعات وللمدارس حول ريادة الأعمال .

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