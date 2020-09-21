«آي سي دي بروكفيلد بليس» يفتح أبوابه لاستقبال المستأجرين

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «آي سي دي بروكفيلد» أن مبنى «آي سي دي بروكفيلد بليس» قد فتح أبوابه لاستقبال الجمهور والدفعة الأولى من المستأجرين، ومن بينهم «جوليوس باير»، و«نيتكسيس»، و«لاثام أند واتكنز»، و«أكين غامب».

وإضافة إلى المساحات المكتبية من الفئة الأولى التي يوفرها البرج التجاري الذي يتألف من 53 طابقاً على مساحة 1.1 مليون قدم مربعة، يقدم البرج أيضاً خدمات تناول الطعام والتسوق ومساحات عامة مشتركة. وينتظر أن ينتقل المستأجر الرئيس؛ شركة «إرنست آند يونغ» إلى البرج في شهر أكتوبر، فيما سيتم افتتاح «نادي الفنون» في وقت لاحق من العام الجاري.

وقال خالد البخيت، رئيس مجلس إدارة «آي سي دي بروكفيلد»: يعد برج «آي سي دي بروكفيلد بليس» وجهة جديدة للأعمال في دبي وإضافة رائعة إلى أفق المدينة الشهير. وفي ظل التوجه المتنامي لتطوير وتوفير المزيد من أماكن العمل المواكبة للوضع الطبيعي الجديد، فإننا نفخر بتقديم مساحة عمل عالمية المستوى داخل بيئة حضرية تمثل قلب المدينة النابض، حيث سيحتضن البرج المقار الإقليمية لعدد من الشركات الرائدة عالمياً.

ويقدم «آي سي دي بروكفيلد بليس» العديد من المميزات التي تحفز على العودة إلى المكاتب؛ ومن بينها وسائل الراحة المتميزة، والبنية التحتية التكنولوجية الأفضل في فئتها، وأنظمة متطورة تراعي العوامل الصحية، فضلاً عن مستوى إدارة فندقي، وهي كلها عوامل سترتقي بمعايير سوق العقارات التجارية في الإمارات.

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