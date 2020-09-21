«فلاي دبي» إلى جزر المالديف اعتباراً من 27 أكتوبر

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «فلاي دبي» أمس عن استئناف رحلاتها إلى ماليه، عاصمة جزر المالديف. وسيتم إعادة هذه الخدمة اعتباراً من 27 أكتوبر، حيث كانت الناقلة تعمل سابقاً هناك بين عامي 2013 و 2018. يأتي إعادة هذه الخدمة مع تنامي الطلب عليها حيث بدأت هذه الوجهة الواقعة في المحيط الهندي باستقبال السياح من جميع الجنسيات في وقت سابق من هذا الصيف.

وستشغل فلاي دبي رحلاتها إلى ماليه بواقع أربع رحلات في الأسبوع أيام الثلاثاء والخميس والجمعة والسبت. ستغادر الرحلة رقم FZ 1569 من المبنى رقم 3 بمطار دبي الدولي (DXB) الساعة 10:35 ورحلة العودة FZ 1570 من مطار إبراهيم ناصر الدولي في جزر المالديف الساعة 23:30 (بالتوقيت المحلي).

وبذلك يرتفع عدد الوجهات التي تشغلها فلاي دبي إلى 40 وجهة عبر شبكتها الممتدة في إفريقيا وآسيا الوسطى وأوروبا وشبه القارة الهندية والشرق الأوسط.

وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة «فلاي دبي»: ما زلنا نرى بوادر انتعاش مع بدء المزيد من الدول في رفع القيود المفروضة على السفر الدولي. نعمل معاً بالتعاون مع شركائنا والعاملين في صناعة السفر دوراً في حماية السفر في هذه البيئة الجديدة التي تمكن المزيد من الأشخاص من السفر بثقة.

لا نزال نتميز بالمرونة في عملياتنا ونلتزم بإضافة المزيد من الرحلات بشكل تدريجي لدعم تدفق التجارة والسياحة في جميع أنحاء المنطقة. وتعمل «فلاي دبي» على زيادة عملياتها بشكل مطرد منذ يوليو وتواصل تشغيل رحلات الشحن الكاملة ورحلات العودة إلى الوطن بالإضافة إلى جدول الرحلات المنتظمة.

وجهة

قال سودهير سريدهاران، نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية (الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي وإفريقيا وشبه القارة الهندية) في فلاي دبي: يسعدنا استئناف عملياتنا إلى جزر المالديف. لطالما كانت هذه وجهة شهيرة لمسافرينا في الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي والأسواق الناطقة بالروسية الذين يبحثون عن عطلات الشواطئ.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز