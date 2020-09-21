دبي تستضيف أكبر برنامج عالمي لمسرعات الأعمال

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل عن استضافة برنامج «معهد فاوندر» لمسرعات الأعمال الأكبر من نوعه عالمياً في «منطقة 2071»، وذلك في إطار تعزيز شراكاتها العالمية الهادفة لإتاحة الفرصة أمام عشرات الشركات الناشئة المتخصصة في القطاعات التكنولوجية لتطوير مشاريعها وأفكارها المبتكرة وتقديمها للعالم انطلاقاً من دبي.

يهدف البرنامج إلى توفير الدعم لرواد الأعمال والشركات الناشئة من خلال شبكة عالمية تتيح لهم فرصة التواصل والعمل مع المؤسسات العالمية والشركات الاستثمارية والمختبرات التطبيقية والمؤسسات التعليمية والجامعات، إضافة إلى نخبة من الخبراء العالميين والمبتكرين والمستثمرين وصناع القرار.

ويستضيف برنامج «معهد فاوندر» العالمي لمسرعات الأعمال في دبي 25 شركة ناشئة ستعمل على تطوير مشاريع نوعية في 20 قطاعاً مستقبلياً تشمل الذكاء الاصطناعي، وبلوك تشين، والعملات الرقمية، والتقنيات التعليمية والمالية والقانونية، والواقع الافتراضي، وعلوم البيانات، والاستدامة وإدارة الابتكار وغيرها. وتم اختيار هذه الشركات بعد عملية تقييم شاملة لأكثر من 300 طلب مشاركة من مختلف أنحاء العالم.

إضافة

وأكدت مها المزينة مدير «منطقة 2071» أن هذه الشراكة تشكل إضافة جديدة إلى مسرعات وحاضنات الأعمال الوطنية والعالمية التي تحتضنها مؤسسة دبي للمستقبل في منطقة 2071، انطلاقاً من دورها المحوري بتوفير الدعم لرواد الأعمال وأصحاب الأفكار المبتكرة وتعزيز مساهمتهم في تصميم وبناء المستقبل.

وقالت إن منطقة 2071 ستوفر الدعم للشركات الناشئة المشاركة في برنامج «معهد فاوندر» العالمي لمسرعات الأعمال، من خلال تقديم الخدمات اللازمة للبرنامج وتسهيل عقد فعالياته وجلساته، وتسهيل إمكان الوصول لعدد من الجهات الحكومية والخاصة في دولة الإمارات لاستكشاف فرص التعاون المشترك، ودراسة سبل توظيف الأفكار التكنولوجية وتطبيقها على أرض الواقع.

شراكة

وقال كاران ديب مدير «معهد فاوندر» في دبي، إن الشراكة مع «منطقة 2071» تساهم في تعزيز منظومة ريادة الأعمال في دبي ودولة الإمارات والمنطقة واستقطاب مجموعة متنوعة من الشركات الناشئة وإشراكها في عملية تصميم وصناعة المستقبل.

وأشار إلى أن رؤية «معهد فاوندر» تتمثل في دعم الموهوبين وأصحاب الأفكار المبتكرة من مختلف أنحاء العالم في إطلاق شركات ومشاريع جديدة قائمة على التكنولوجيا الحديثة لخدمة كافة مجتمعات العالم.

ويشارك في برنامج «معهد فاوندر» العالمي لمسرعات الأعمال في دبي 32 شخصاً من مؤسسي 25 شركة ناشئة التحقت في البرنامج، إضافة إلى موجهين من مختلف أنحاء العالم والعديد من كبار مستثمري الشركات الناشئة ومديري الشركات العالمية والجهات الحكومية، لتقديم الدعم والمساعدة لرواد الأعمال المشاركين في البرنامج وتوجيههم نحو القطاعات الأكثر نمواً وبما يساهم في إيجاد حلول مبتكرة تلبي متطلبات المتغيرات العالمية المتسارعة.

وينظم البرنامج بدءاً من الشهر الحالي مجموعة متنوعة من ورش العمل والجلسات الافتراضية الخاصة للشركات الناشئة المشاركة لتبادل الخبرات وتعلم المهارات المستقبلية والاطلاع على أحدث التجارب العالمية والممارسات الناجحة في قطاعات الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة.

وشهدت الجلسة التعريفية الأولى مشاركة ثلاثة خبراء عالميين وهم ماريا باولا أوليفيرا الرئيس التنفيذي للابتكار في شركة إرنست ويونغ لمنطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، وفيرا فوتوجانسكي مستشار أول في (LEAD Ventures)، وكيتاكي شارما المؤسس والرئيس التنفيذي لـ(Algorithm Research).

ويوفر «معهد فاوندر»، الذي يتخذ من وادي السيليكون في الولايات المتحدة الأمريكية مقراً له، أكبر برنامج لمسرعات الأعمال في العالم، ويوجد في أكثر من 200 مدينة في مختلف القارات، وقد ساهم منذ عام 2009 في دعم أكثر من 4300 عضو بالبرنامج في جمع تسهيلات تمويلية تصل قيمتها الإجمالية لأكثر من 950 مليون دولار لحاضنات أعمال عالمية لدعمهم في تأسيس أعمال وشركات جديدة وتطوير المنتجات والنماذج الأولية والدخول في عالم ريادة الأعمال.

ورش عمل

يذكر أن «منطقة 2071» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تستضيف مجموعة متنوعة من ورش العمل وجلسات النقاش والاجتماعات والزيارات الميدانية، وتشهد إطلاق العديد من المنتجات والاستراتيجيات والابتكارات الجديدة، وتشكل بوابة عبور إلى الغد ومنصة لتطبيق نموذج دولة الإمارات في تصميم المستقبل من خلال مئوية الإمارات 2071.

كما تضم «منطقة 2071» العديد من مختبرات تصميم المستقبل وتطوير الأفكار والتجارب والممارسات المبتكرة في العديد من القطاعات.

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