مهرجان دبي للمفروشات يقدم أفضل العروض الترويجية

المصدر: دبي - البيان

يعود مهرجان دبي للمفروشات هذا العام، ليشجع عشاق الديكورات والتصاميم الداخلية، على إطلاق العنان لإبداعاتهم، من خلال تجديد غرف المنزل، وإعادة تنسيق الحدائق، إضافة إلى تقديم أفضل العروض الترويجية، عبر منحهم فرصة الفوز بإقامة مجانية في شقة جديدة.

وتستمر الدورة الثانية من المهرجان، من 24 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر، بالتعاون مع نخبة من أشهر العلامات التجارية للمفروشات والأدوات المنزلية، لتقدم أحدث التصاميم وأفكار الديكور العصرية، بتخفيضات متميزة، تتراوح بين 25 % و75%.

ويمكن للزوار والمقيمين، الحصول على استشارات من أبرز الخبراء في القطاع، أو الفوز بتجربة إقامة مجانية في شقة فاخرة، أو الاستمتاع بفرص لتجديد الغرف أو المنازل أو الحدائق، مع عروض تسوّق واربح المتميزة، في أشهر متاجر المفروشات بدبي.

وتسلّط مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، الجهة المنظمة لمهرجان دبي للمفروشات، الضوء على أبرز الأنشطة والعروض الترويجية والتخفيضات، خلال دورة هذا العام من المهرجان في مختلف أنحاء دبي، وحيث تقدم علامة دانوب هوم، تخفيضات من 25 وحتى 75 %، على تشكيلة من أفضل الأدوات المنزلية والمفروشات، خلال دورة هذا العام من المهرجان، وذلك في جميع متاجر العلامة في مختلف أنحاء دبي.

وتقدم مؤسسة السالم لتجارة السجاد في منطقة القوز، عرضاً خاصاً، خلال مهرجان دبي للمفروشات، يشمل تخفيضات من 50 وحتى 75 %، على تشكيلة واسعة من السجاد الفاخر والعصري والتقليدي، ما يشكّل فرصة رائعة لإضافة لمسة جمالية إلى ديكورات المنازل.

وتتيح المتحدة للأثاث، تخفيضات متميزة، من 30 وحتى 70 %، على تشكيلتها الكاملة من تصاميم المفروشات والأكسسوارات المنزلية، طيلة فترة المهرجان، وذلك في فروعها في شارع الشيخ زايد ومنطقة الكرامة وابن بطوطة مول.

ويمكن لزوار متجر المتحف في دبي فستيفال سيتي مول، الاستمتاع بتخفيضات من 25 وحتى 75 %، على تشكيلة متميزة من المفروشات والتجهيزات المنزلية، خلال فترة المهرجان. وتدعو متاجر ميني سو، الزوار والمقيمين، للاستمتاع بتخفيضات من 25 وحتى 50 %، على تشكيلة محددة من المفروشات والتجهيزات المنزلية، حيث يتوافر العرض في فروع العلامة في سيتي سنتر الشندغة، وأبراج بني ياس، طيلة فترة المهرجان.

ويمكن للمتسوقين في متاجر موود في جميرا بيتش ريزيدنس، ومول الإمارات، ودبي مول (في غاليري لافاييت)، الاستفادة من تخفيضات تبدأ من 35 وحتى 75 %، على تشكيلة محددة من المفروشات والأكسسوارات، بتصاميم فريدة وألوان عصرية.

وتقدم متاجر بوتري بارن وبوتري بارن للأطفال، في دبي مول وسيتي سنتر مردف، تخفيضات من 25 وحتى 75 %، على المفروشات المنزلية لكافة أفراد العائلة، حيث يشكل العرض فرصة مثالية لإضفاء لمسة جمالية على غرف الأطفال وكافة أنحاء المنزل.

ويوّفر متجر وست إلم، فرصة مثالية لتجديد إطلالة غرف المعيشة، مع أحدث قطع الأثاث الأنيقة والمريحة، حيث تتيح وجهة المفروشات والتجهيزات المنزلية العصرية في دبي مول، تخفيضات متميزة، تبدأ من 25 وحتى 75 %.

ويدعو متجر حول الإمارات للمفروشات، المتسوقين للاستمتاع بالتخفيضات من 30 وحتى 75 %، ويمكن أيضاً لزوار المتجر في دبي فستيفال سيتي مول، الحصول على فرصة لإعادة تجديد مفروشات المنزل بقيمة 10 آلاف درهم.

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