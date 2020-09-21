القرية العالمية تجدد صلاحية باقات الموسم الماضي لمدة شهر

المصدر: دبي - شيرين فاروق

أعلنت القرية العالمية، صلاحية تذاكر الدخول وبطاقات الوجهات الترفيهية من جميع الباقات التي تم شراؤها في الموسم الماضي للاستخدام منذ بداية الموسم المقبل «25» المقرر انطلاقه في 25 من أكتوبر المقبل، وحتى 18 أبريل 2021 ولمدة شهر واحد فقط، فيما لا يتم السماح باستخدام ملصقات المواقف بكل أنواعها وبطاقات المواقف المدفوعة.

وأكدت أنه يمكن استخدام النقاط المتبقية في رصيد وجهات ترفيهية في جولات كرنفال والعرض الشيق فقط، ولا يمكن استخدام النقاط في كل من ألعاب الفيديو وألعاب المهارة والوجهات الترفيهية الأخرى وبطاقات متحف ريبليز صدّق أو لا تصدّق، ومتاهة المرايا، وبطاقات العرض الشيق.

وتعتبر القرية الوجهة الترفيهية المتعددة الثقافات الأولى من نوعها والأضخم على مستوى المنطقة، كما أنها ملتقى الترفيه وتجارب الطعام والتسوق والتسلية والجولات الترفيهية ومعالم الجذب الأخاذة وغيرها. تفتح القرية العالمية أبوابها من أكتوبر إلى أبريل من كل عام، وتمنح تجربة لا تنسى للعائلات وتضفي على فرصة الأعمال قيمة استثنائية.

وتزخر القرية العالمية بالعديد من الفعاليات والبرامج الترفيهية المناسبة لجميع الأذواق، من أسواق وأنشطة نابضة بالحيوية وفعاليات ترفيهية ما يجعلها الاختيار الأمثل للنزهات العائلية بالنسبة للمقيمين والسياح في الإمارات.

تمكنت القرية العالمية من جذب ملايين الزوار كل موسم محققة أرقاماً قياسية سواء من خلال القيام بجولات التسوق المتنوعة أم ارتياد المطاعم أم الاستمتاع بمشاهدة الفعاليات والعروض الترفيهية اليومية، وهو ما يدفع زوارها إلى العودة إليها في كل موسم لاستكشاف شيء جديد في كل مرة.

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