فنادق دبي تستقبل سياح الفعاليات في أكتوبر

المصدر: (دبي- سيد صالح)

تتهيأ فنادق دبي لعودة تدفق سياحة الأعمال والفعاليات عليها مجدداً، بدايةً من مطلع الشهر المقبل، وذلك بحسب التقرير الذي نشرته أمس منصة «وورلد أوثينتيك نيوز» الأمريكية.وذكر التقرير أن فنادق مدينة دبي، شهدت بالفعل زيادة في الاستفسارات المتعلقة بقواعد التباعد الاجتماعي التي تطبقها دبي في فعاليتها، للوقاية من جائحة «كوفيد- 19».

وأضاف أن سلطات السياحة في دبي أبدت اهتماماً خاصاً بقطاع سياحة الاجتماعات، الحوافز، المؤتمرات والمعارض، أو ما يعرف اختصاراً باسم سياحة الفعاليات «MICE»، وتتوقع تدفقاً كبيراً للسياح ضمن هذا القطاع على فنادقها خلال الربع الأخير من العام الجاري.

وأفاد التقرير أن دبي استقبلت خلال الــ 12 شهراً الأخيرة ما يزيد عن 2.3 مليون زائر قصدوها لغرض حضور فعاليات تتعلق بالأعمال التجارية، وأضاف أن جزءاً كبيراً من هذا العدد انتهز فرصة تواجده في الإمارة وزار معالمها السياحية.

وأوضح التقرير أن تدفق سياحة الفعاليات على دبي خلال الأشهر الأخيرة من 2020 سيمنح دفعة قوية لفنادق الإمارة وشركاتها السياحية وسيساعدها في تعويض الخسائر التي لحقت بها خلال العام بسبب تداعيات «كوفيد- 19».

وقال فيليب وولر، مدير المنطقة لدى شركة «إس تي آر» الأمريكية للبيانات والاستشارات الفندقية: «لا يزال من المبكر توقع نسبة الإشغال في فنادق دبي خلال الأشهر الثلاثة المتبقية من 2020، ولكننا نتوقع أن تتجاوز النسبة في العديد من القطاعات الفرعية التي تخدم قطاع الضيافة 60% على مستوى الإمارات».

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