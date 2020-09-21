19 % نمو الطيران الخاص في الإمارات خلال يوليو

المصدر: (دبي - سيد صالح)

أفادت بيانات صادرة عن شركة «جتيكس» المتخصصة في خدمات دعم الطيران، ومقرها دبي، بأن الإمارات واحدة ضمن 8 دول فقط على مستوى العالم أظهرت نمواً في قطاع الطيران الخاص خلال شهر يوليو الماضي، بالمقارنة بيوليو 2019، حيث سجلت نمواً في نشاط الطيران الخاص بنسبة 19%.

وأظهرت البيانات أن الإمارات كانت ضمن قائمة الدول القليلة على مستوى العالم التي حققت نمواً في قطاع الطيران الخاص في يوليو 2020، بالمقارنة بيونيو 2020، بنسبة 45%.

وسجل نشاط الطيران الخاص في الولايات المتحدة تراجعاً بنسبة 21 % في يوليو الماضي، بالمقارنة بيونيو الماضي. وتعزو «جتيكس» النتائج القوية التي حققتها الإمارات إلى الدعم الذي تقدمه حكومة الإمارات إلى القطاع، خصوصاً بعد تفشي الجائحة.

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