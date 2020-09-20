اجتماع تنسيقي للمؤتمر العربي الدولي للثروة المعدنية بالفجيرة

المصدر: الفجيرة - البيان

تم عقد اجتماع في إطار التنسيق لتنظيم «المؤتمر العربي الدولي السادس عشر للثروة المعدنية والمعرض المصاحب له»، والذي سيعقد برعاية كريمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، خلال الفترة من 22- 24 نوفمبر2021. وشارك في الاجتماع الذي عقد عبر الفيديو كونفرانس، ممثلون من كل من وزارة الطاقة والبنية التحتية ومؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين.

وناقش الاجتماع عدداً من المحاور أبرزها واقع وآفاق قطاع التعدين في الدول العربية ودوره في تحقيق التنمية المستدامة، وتثمين الموارد المعدنية لتعزيز فرص الاستثمار ودعم الصناعات الوطنية ذات قيمة مضافة واستخدام الابتكارات التكنولوجية في المشاريع التعدينية (كالتجارة الإلكترونية والعمل عن بُعد والتحول الرقمي بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي، وكذلك محور المعادن الاستراتيجية ودورها في تنمية القطاعات الصناعية والاقتصادية وأفضل الممارسات في أنظمة كفاءة الطاقة في قطاع التعدين، فضلاً عن التثقيف والتوعية بعلوم الأرض والتراث الجيولوجي، ومحور سلسلة التوريد في المشاريع التعدينية (من الاستكشاف إلى الاستثمار والإنتاج) بالإضافة إلى محور السلامة والصحة المهنية في قطاع التعدين.

وتم استعراض المحاور والأهداف المحدثّة للمؤتمر ومن أبرزها استكشاف الأبعاد الجديدة في مسح الموارد المعدنية واستخراجها ومعالجتها لتحقيق التنمية المستدامة، وتشجيع الاستثمار التعديني والترويج للفرص المتاحة في الدول العربية وتعزيز استخدام التقنيات والتكنولوجيات المتطورة في قطاع التعدين وكذلك تبادل الخبرات العربية والأجنبية والارتقاء بمستوى العاملين في قطاع التعدين إضافة إلى الاطلاع على التجارب العربية في تسويق المنتجات المعدنية وتحديد أسعارها والترويج لمنتجات وأنشطة الشركات والمؤسسات المعنية بقطاع التعدين مع التركيز على دور الشباب في تقديم الحلول الابتكارية لتنمية قطاع التعدين.

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