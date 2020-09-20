مذكرة تفاهم بين الطيران المدني بالفجيرة والشارقة لمراقبة العوائق

المصدر: الفجيرة - وام

وقعت دائرة الطيران المدني في الفجيرة ودائرة الطيران المدني بالشارقة مذكرة تفاهم بهدف التعاون المشترك لمراقبة العوائق قرب مطاري الفجيرة والشارقة الدوليين.

وقع المذكرة الشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني بالشارقة ومحمد السلامي رئيس دائرة الطيران المدني بالفجيرة نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني بالدولة وذلك بمقر دائرة الطيران المدني بالفجيرة.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تحديد المسؤوليات والإجراءات المتبعة بين الطرفين لإزالة العوائق وإنجاز أنشطة المراقبة لأمن وسلامة الأجواء التي تقع ضمن مدينتي كلباء وخورفكان وبقية المناطق التابعة لإمارة الشارقة التي تندرج مسؤولية تحكم الأجواء والملاحة الجوية فيها على مطار الفجيرة عبر نظام تحديد أسطح حد العوائق.

وتنص المذكرة على تدريب الموظفين من كلا الطرفين على استخدام النظام وتفعليه فيما يتعلق بالمباني شاهقة الارتفاع والإنشاءات العالية واستخدام الأضواء والليزر التي يمكن أن تؤثر على الملاحة الجوية للطيارين إضافة إلى الأنشطة الجوية الأخرى مثل التصوير الجوي والاستطلاع الجوي والإعلان الجوي والمسح الجوي والعروض الهوائية والرياضية وغيرها من الأنشطة الجوية الأخرى.

وقال محمد السلامي إن توقيع المذكرة يسهم في تعزيز السلامة الجوية لحركة الطائرات والعمليات الجوية في مطار الفجيرة الدولي ويسهم في توحيد جهود المراقبة الجوية والسلامة وفق نظام تحديد أسطح حد العوائق المتبع بالدولة والتي تأتي في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها صناعه الطيران عالمياً بسبب جائحة «كورونا»، وهو ما يؤكد حرص الطرفين على تعزيز سلامة الأجواء واستمرارية الجهود بما يحقق أعلى المعايير المتبعة عالمياً في مجال سلامة النقل الجوي.

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