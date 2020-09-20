«إعمار للضيافة» تقدم عروضاً ترويجية لزوار إكسبو

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «إيه إس وورلد جروب» عن توقيع عقد شركة مع مجموعة «إعمار للضيافة»، ذراع الضيافة والترفيه التابعة لشركة «إعمار العقارية»، ينصّ على تأمين باقات فندقية حصرية وعروضاً ترويجية مميزة في 18 فندقاً في دبي لزوار معرض إكسبو 2020 دبي القادمين من أفريقيا والشرق الأوسط. ويسهم هذا التعاون في تعزيز قطاع الضيافة في دبي، فيما تعاود الإمارة أنشطتها بنجاح عقب الجائحة العالمية.

وتتخذ «إيه إس وورلد جروب» من دبي مقراً لها، وستقوم خلال فترة التحضير لإكسبو وخلال مدة المعرض الممتدة من 1 أكتوبر 2021 وحتى 31 مارس 2022، بالترويج لمحفظة مجموعة «إعمار للضيافة» الرائدة من الفنادق في دبي، وذلك من خلال باقات إقامة فندقية حصرية وعروض مميزة تُقدّم للحكومات الفدرالية والاتحادية والبعثات التجارية وغرف التجارة والصناعة وشركات القطاع العام والخاص والأفراد، من منطقة أفريقيا والشرق الأوسط، العازمين على زيارة أولى فعاليات إكسبو العالمية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

كما سيتجلى دور «إيه إس وورلد جروب» في ضمان مشاركة العدد الأقصى من الزوّار والسيّاح القادمين من منطقة أفريقيا والشرق الأوسط، التي يبلغ إجمالي عدد سكانها 1.6 مليار شخص، في فعاليات معرض إكسبو 2020 دبي الذي يستهدف تحقيق 25 مليون زيارة من أنحاء العالم خلال ستة أشهر. وقد أصبحت شركة «إيه إس وورلد جروب» الموزّع المعتمد لتذاكر معرض إكسبو 2020 دبي، بينما تُعدّ مجموعة «إعمار للضيافة» شريك الضيافة والفنادق الرسمي لإكسبو 2020 دبي.

وقال ساجد بركات، الرئيس التنفيذي لشركة إيه إس وورلد جروب: تنسجم اتفاقيتنا مع مجموعة إعمار للضيافة مع رؤيتنا الهادفة إلى تقديم دبي إلى العالم، وخاصّة في أسواقنا الرئيسية في أفريقيا والشرق الأوسط، حيث نتمتّع بحضور قويّ. وقد وسّعنا فريق عملنا وتجهّزنا بكل ما يلزم لتوظيف خبرتنا في قطاع الضيافة العالمية استعداداً لإكسبو.

ونظراً لكون إيه إس وورلد جروب أصبحت موزّعاً معتمداً لتذاكر إكسبو، نعمل الآن على توسيع نطاق الباقات الفندقية الحصرية الخاصّة بشركة إعمار للضيافة لتشمل شبكة عملائنا الواسعة في أفريقيا والشرق الأوسط في فترة التحضير لإكسبو وخلال فترة الفعالية التي ستستمر ستة أشهر.

وتتمتّع إيه إس وورلد جروب بسجلٍ حافل في تنظيم وإدارة مشاركات الحكومات والشركات في القمم العالمية الرئيسية ورحلات الأعمال والفعاليات الاقتصادية والسياسية والمبادرات السياحية في مناطق أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط.

وتمتلك مجموعة إعمار للضيافة وتدير محفظة من أصول الضيافة والعلامات التجارية في الإمارات، بما فيها: فندق العنوان وسط المدينة، والعنوان دبي مول، والعنوان مرسى دبي، والعنوان مونتجمري، والعنوان بوليفارد، والعنوان فاونتن فيوز، والعنوان سكاي فيو، وبالاس وسط المدينة، وفيدا وسط المدينة، ومنزل وسط المدينة، وفندق العلمين، ونادي المرابع العربية للغولف، وفيدا كريك هاربر، وفيدا تلال الإمارات. كما تدير المجموعة العديد من الشقق الفندقية المخدّمة والنوادي الترفيهية والمطاعم والمنتجعات.

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