67 % نمو التجارة بين رأس الخيمة وأمريكا في 5 أعوام

المصدر: رأس الخيمة – البيان

أكد محمد علي مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة رأس الخيمة، أهمية العلاقات الاقتصادية بين رأس الخيمة والولايات المتحدة الأمريكية التي تحتل المرتبة الثانية ضمن أهم الأسواق المصدرة للإمارة بحصة 9.3%، كما تأتي في المرتبة السادسة من حيث حجم التجارة الكلي مع الإمارة بنسبة 4%وبقيمة تجاوزت 558 مليون درهم العام الماضي، وبنسبة نمو بلغت 67% خلال 5 أعوام.

وأضاف: يبلغ عدد الشركات الأمريكية في رأس الخيمة 113 شركة تمارس 248 نشاطاً توزعت ما بين التجارة وخدمات الإصلاح، والصناعات التحويلية، والعقارات والتأجير، والنقل والتخزين، والفنادق والمطاعم والتشييد والبناء والخدمات المجتمعية، والتعليم، والوساطة المالية، والصحة والزراعة والتعدين واستغلال الثروات الطبيعية.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الإدارة بمقر الغرفة توماس برونز، المستشار التجاري في سفارة الولايات المتحدة لدى الدولة، والمستشار الإقليمي للشؤون التجارية في منطقة الخليج، وبحضور محمد السبب، مدير عام الغرفة بالوكالة، وإيمان الهياس، مساعد المدير العام لقطاع الخدمات التجارية وتطوير الأعمال وعدد من المسؤولين بالغرفة.

وأكد النعيمي أهمية اللقاء في ربط القطاع الخاص لدى الطرفين بما يساهم في دعم العلاقات الاقتصادية في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، مضيفاً إن معرض المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي أقيم في رأس الخيمة في نوفمبر الماضي كان مرحلة انتقالية في مستوى العلاقات التجارية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بين العديد من دول العالم ورأس الخيمة وخاصة مع الشركات الأمريكية التي شاركت في المعرض. وأكد أن الغرفة تتبنى إحدى أرفع الجوائز العالمية «جائزة ستيفي» التي تدعم تطور ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ حيث شارك في الجائزة شركات من 26 دولة.

تعاون

من جانبه أشاد توماس برونز بالتطور الذي شهدته رأس الخيمة في السنوات العشر الأخيرة والطفرة الاقتصادية التي تشهدها في الإمارة، متطلعاً إلى تنمية الشراكة الاقتصادية مع رأس الخيمة، كما أعرب عن تقديره للتقدم المستمر الذي تحرزه الإمارة في تنفيذ سياسات استثمارية واقتصادية منفتحة، إلى جانب مساعيها لتعزيز دورها إحدى أهم الوجهات الاستثمارية في المنطقة، مشيراً إلى أهمية العمل على تنظيم حدث افتراضي يضم مجتمع الأعمال لدى الجانبين لبحث الفرص الاستثمارية.

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