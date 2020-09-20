"مهرجان دبي للمفروشات 2020" ينطلق 24 سبتمبر

المصدر: وام

ينطلق "مهرجان دبي للمفروشات 2020 " في دورته الثانية والذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة هي إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي - بالتعاون مع نخبة من أشهر العلامات التجارية للمفروشات والأدوات المنزلية في مختلف المراكز والمحلات التجارية بدبي وذلك خلال الفترة من 24 سبتمبر الجاري إلى 10 أكتوبر المقبل.

ويقدم المهرجان أحدث التصاميم وأفكار الديكور العصرية بتخفيضات متميزة تتراوح بين 25 و 75%.

فيما يمكن للزوار والمقيمين الحصول على استشارات من أبرز الخبراء في القطاع أو الفوز بتجربة إقامة مجانية في شقة فاخرة أو الاستمتاع بفرص لتجديد الغرف أو المنازل أو الحدائق مع عروض "تسوق واربح " المتميزة في أشهر متاجر المفروشات بدبي.

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