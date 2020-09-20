اقتصادية دبي تغلق ساحة تأجير ملاعب وتخالف 10 منشآت

المصدر: البيان الإلكتروني

أغلقت اقتصادية دبي، ساحة تأجير ملاعب، في منطقة القصيص، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، لعدم التزامها بإجراءات التباعد الجسدي.

في حين تم مخالفة 10 منشآت بسبب عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمراعاة التباعد الجسدي، إلى جانب عدم ارتداء العاملين فيها للكمامات، وقد تم إصدار عدد من المخالفات المذكورة بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وشملت على صالات كمال أجسام في مناطق الكرامة والبدع والقوز، إلى جانب منشأة لخدمات التدريب على السباحة في منطقة القوز.

فيما خالفت فرق التفتيش التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك عدداً من محال التجزئة في عدد من المراكز التجارية.

جاء ذلك ضمن سلسلة من الزيارات الميدانية لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة، شملت العديد من الأسواق المفتوحة والمراكز التجارية في الإمارة. وقد تم خلالها التنبيه على 7 منشآت أخرى لعدم وضع ملصقات التباعد الجسدي، في حين وصل عدد المنشآت التجارية المستوفية للشروط والتدابير الاحترازية 728 منشأة.

وأهابت اقتصادية دبي بمختلف فئات المجتمع، ضرورة التعاون والمساهمة في استمرارية دوران عجلة الاقتصاد في الإمارة بشكل آمن وطبيعي، مشيرة إلى أنها على تواصل دائم ومستمر مع مختلف الشركاء في القطاعين العام والخاص، للوقوف على أبرز المستجدات، إلى جانب تعزيز الوعي بالإرشادات والبروتوكولات المعمول بها في الفترة الراهنة، بما يضمن التزام الجميع بها، وعدم التهاون أو ارتكاب أي ممارسات سلبية من شأنها أن تعرض المجتمع للخطر بأي شكل من الأشكال.

وشددت اقتصادية دبي على أن الجهات المختصة في الدائرة، لن تتهاون مع المخالفات والتجاوزات التي يتم رصدها أو الإبلاغ عنها من قبل جمهور المستهلكين والمتعاملين، منوهة إلى أن الإجراءات التأديبية ستكون رادعة، من منطلق أن الحفاظ على صحة المجتمع أولوية لا يمكن التفريط بها.

وتدعو اقتصادية دبي مختلف فئات الجمهور، إلى ضرورة الإبلاغ عن أي حالات أو ظواهر سلبية مخالفة للتدابير والإجراءات الاحترازية.

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